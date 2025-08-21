Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân, nóng vấn đề tiêu thụ nông sản, tín chỉ carbon rừng

Hơn 400 đại biểu là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giám đốc các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tính.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã lắng nghe, giải đáp thấu đáo và đưa ra những chỉ đạo quan trọng, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng nông dân khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Các đại biểu tham dự đối thoại. Ảnh: Hoàng Tính

Đây là lần thứ 6 Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân, được xem là cầu nối thiết yếu giữa chính quyền và người dân, tạo diễn đàn để những người trực tiếp sản xuất nói lên tiếng nói của mình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu

Tại hội nghị, đã có 10 nhóm vấn đề lớn, bao quát hầu hết các lĩnh vực nóng của nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn được các đại biểu nêu ra, cho thấy sự trăn trở và kỳ vọng lớn lao vào sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh như: Tạo quỹ đất sạch để xây dựng nhà xưởng, xây dựng đường giao thông gắn với phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp, dịch tả lợn châu Phi, tiêu thụ na, bán tín chỉ cacbon, phát triển sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ vay vốn, chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp, đưa cây bầu khai thành sản phẩm chính ngạch xuất khẩu…

Ông Nguyễn Văn Báo, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nhật Tiến, bày tỏ khó khăn khi gần 100 ha cây ăn quả của hợp tác xã thường xuyên bị ép giá vào vụ thu hoạch do thiếu kho bảo quản.

Ông Nguyễn Văn Báo, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nhật Tiến phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng địa phương rà soát ngay quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên bố trí quỹ đất sạch để các hợp tác xã có thể đầu tư xây dựng kho lạnh, kho bảo quản. Đây là giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán "được mùa, mất giá", nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

Bà Tô Thị Thu Sen – Giám đốc Công ty Du lịch nông nghiệp Việt chia sẻ: Đến nay đơn vị đã phát triển được 10 ha quýt OMA kết hợp du lịch sinh thái nhưng đang bị cản trở bởi giao thông khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành khảo sát, xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để nâng cấp tuyến đường, tạo đòn bẩy cho mô hình du lịch nông nghiệp đặc sản phát triển.

Trước nỗi lo về dịch tả lợn châu Phi của nông dân xã Chi Lăng, ông Phí Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho hay: Người nông dân chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, chuồng trại chưa đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, UBND tỉnh cần có quy hoạch vùng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học không và có giải pháp kiểm soát nguồn giống, đảm bảo con giống khoẻ mạnh, sạch bệnh để người nông dân yên tâm đầu tư chăn nuôi lợn.

Giải đáp thắc mắc của Hội Nông dân xã Chi Lăng, Chủ tịch UBNB tỉnh Lạng Sơn cho hay: Các hộ cần tích cực tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi, hiện tỉnh đã tiêm phòng được trên 70% tổng đàn lợn và vệ sinh chăn nuôi chuồng trại thường xuyên. Trong thời gian tới, Lạng Sơn sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống đầu vào, phối hợp với các trung tâm giống uy tín để đảm bảo cung cấp cho người dân con giống khỏe mạnh, sạch bệnh.

Bà Tô Thị Thu Sen – Giám đốc Công ty Du lịch nông nghiệp Việt đưa ra ý kiến. Ảnh: Hoàng Tính

Một vấn đề rất thời sự là việc bán tín chỉ carbon từ rừng được ông Nông Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đình Lập quan tâm, đặt câu hỏi.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn cho biết: Tỉnh đang xây dựng đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, trong đó có nội dung về thị trường tín chỉ carbon. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân quy trình trồng và quản lý rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế (như FSC) để đủ điều kiện tham gia thị trường tiềm năng này, tạo ra nguồn thu nhập mới bên cạnh việc khai thác gỗ.

Câu chuyện thương hiệu nông sản được ông Hoàng Phúc Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn, đề cập khi toàn tỉnh có trên 150 sản phẩm OCOP nhưng chưa có sản phẩm nào đạt 5 sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, đây là lúc cần chuyển từ "lượng" sang "chất". Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ các chủ thể OCOP đầu tư thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với văn hóa bản địa, tích hợp đa giá trị (dược liệu, mỹ phẩm) để nâng tầm thương hiệu, chinh phục các thị trường khó tính.

Bà Ngọc Thị Quê, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Quê cho hay: "Hiện nay, công ty đã xây dựng được sản phẩm OCOP từ cây bồ khai đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, nhiều khách hàng nước ngoài đánh giá rất cao nhưng khi xuất khẩu thì vẫn gặp khó khăn, vì vậy các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cần hỗ trợ doanh nghiệp để đưa được sản phẩm nông sản Lạng Sơn xuất khẩu thuận lợi".

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường xem xét để sớm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm nông sản thuận lợi trong xuất khẩu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con nông dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phải cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động và báo cáo kết quả thực hiện, tạo ra sự chuyển biến thực chất trong đời sống và sản xuất của người dân.

Buổi đối thoại đã thực sự thành công, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền, thắp lên hy vọng về một nền nông nghiệp Lạng Sơn phát triển thịnh vượng, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 sẽ đề ra.