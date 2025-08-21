Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Hội và Cuộc sống
Thứ năm, ngày 21/08/2025 13:10 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân, nóng vấn đề tiêu thụ nông sản, tín chỉ carbon rừng

+ aA -
Hoàng Tính Thứ năm, ngày 21/08/2025 13:10 GMT+7
Sáng ngày 21/8 trong không khí thẳng thắn và cởi mở, cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với nông dân trong tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hơn 400 đại biểu là những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giám đốc các hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tính.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã lắng nghe, giải đáp thấu đáo và đưa ra những chỉ đạo quan trọng, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng nông dân khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Các đại biểu tham dự đối thoại. Ảnh: Hoàng Tính

Đây là lần thứ 6 Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân, được xem là cầu nối thiết yếu giữa chính quyền và người dân, tạo diễn đàn để những người trực tiếp sản xuất nói lên tiếng nói của mình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị trong bối cảnh tỉnh Lạng Sơn đang chuẩn bị bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu

Tại hội nghị, đã có 10 nhóm vấn đề lớn, bao quát hầu hết các lĩnh vực nóng của nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn được các đại biểu nêu ra, cho thấy sự trăn trở và kỳ vọng lớn lao vào sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh như: Tạo quỹ đất sạch để xây dựng nhà xưởng, xây dựng đường giao thông gắn với phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp, dịch tả lợn châu Phi, tiêu thụ na, bán tín chỉ cacbon, phát triển sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ vay vốn, chính sách hỗ trợ vật tư nông nghiệp, đưa cây bầu khai thành sản phẩm chính ngạch xuất khẩu…

Ông Nguyễn Văn Báo, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nhật Tiến, bày tỏ khó khăn khi gần 100 ha cây ăn quả của hợp tác xã thường xuyên bị ép giá vào vụ thu hoạch do thiếu kho bảo quản.

Ông Nguyễn Văn Báo, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nhật Tiến phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng địa phương rà soát ngay quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên bố trí quỹ đất sạch để các hợp tác xã có thể đầu tư xây dựng kho lạnh, kho bảo quản. Đây là giải pháp căn cơ để giải quyết bài toán "được mùa, mất giá", nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

Bà Tô Thị Thu Sen – Giám đốc Công ty Du lịch nông nghiệp Việt chia sẻ: Đến nay đơn vị đã phát triển được 10 ha quýt OMA kết hợp du lịch sinh thái nhưng đang bị cản trở bởi giao thông khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành khảo sát, xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để nâng cấp tuyến đường, tạo đòn bẩy cho mô hình du lịch nông nghiệp đặc sản phát triển.

Trước nỗi lo về dịch tả lợn châu Phi của nông dân xã Chi Lăng, ông Phí Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho hay: Người nông dân chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, chuồng trại chưa đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học, UBND tỉnh cần có quy hoạch vùng chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học không và có giải pháp kiểm soát nguồn giống, đảm bảo con giống khoẻ mạnh, sạch bệnh để người nông dân yên tâm đầu tư chăn nuôi lợn.

Giải đáp thắc mắc của Hội Nông dân xã Chi Lăng, Chủ tịch UBNB tỉnh Lạng Sơn cho hay: Các hộ cần tích cực tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi, hiện tỉnh đã tiêm phòng được trên 70% tổng đàn lợn và vệ sinh chăn nuôi chuồng trại thường xuyên. Trong thời gian tới, Lạng Sơn sẽ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống đầu vào, phối hợp với các trung tâm giống uy tín để đảm bảo cung cấp cho người dân con giống khỏe mạnh, sạch bệnh.

Bà Tô Thị Thu Sen – Giám đốc Công ty Du lịch nông nghiệp Việt đưa ra ý kiến. Ảnh: Hoàng Tính

Một vấn đề rất thời sự là việc bán tín chỉ carbon từ rừng được ông Nông Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đình Lập quan tâm, đặt câu hỏi.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn cho biết: Tỉnh đang xây dựng đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, trong đó có nội dung về thị trường tín chỉ carbon. Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân quy trình trồng và quản lý rừng theo các tiêu chuẩn quốc tế (như FSC) để đủ điều kiện tham gia thị trường tiềm năng này, tạo ra nguồn thu nhập mới bên cạnh việc khai thác gỗ.

Câu chuyện thương hiệu nông sản được ông Hoàng Phúc Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông trang sinh thái Mẫu Sơn, đề cập khi toàn tỉnh có trên 150 sản phẩm OCOP nhưng chưa có sản phẩm nào đạt 5 sao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng, đây là lúc cần chuyển từ "lượng" sang "chất". Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ các chủ thể OCOP đầu tư thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc, xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với văn hóa bản địa, tích hợp đa giá trị (dược liệu, mỹ phẩm) để nâng tầm thương hiệu, chinh phục các thị trường khó tính.

Bà Ngọc Thị Quê, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Quê cho hay: "Hiện nay, công ty đã xây dựng được sản phẩm OCOP từ cây bồ khai đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, nhiều khách hàng nước ngoài đánh giá rất cao nhưng khi xuất khẩu thì vẫn gặp khó khăn, vì vậy các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cần hỗ trợ doanh nghiệp để đưa được sản phẩm nông sản Lạng Sơn xuất khẩu thuận lợi".

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường xem xét để sớm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm nông sản thuận lợi trong xuất khẩu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của bà con nông dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phải cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động và báo cáo kết quả thực hiện, tạo ra sự chuyển biến thực chất trong đời sống và sản xuất của người dân.

Buổi đối thoại đã thực sự thành công, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền, thắp lên hy vọng về một nền nông nghiệp Lạng Sơn phát triển thịnh vượng, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 sẽ đề ra.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chân dung nông dân là ông chủ nhà thùng nước mắm Phú Quốc, tỉnh An Giang được đề cử nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Ông là Danh Phú, là chủ DNTN Hải Nguyên (Khu phố 3, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là Khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), người vừa được Hội Nông dân tỉnh An Giang đề cử tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025).

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thăm, động viên khối diễu hành Nông dân Việt Nam trong buổi hợp luyện đầu tiên

Hội và Cuộc sống
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thăm, động viên khối diễu hành Nông dân Việt Nam trong buổi hợp luyện đầu tiên

Năm 2025 Hội Nông dân TPHCM sử dụng 2,4 tỷ đồng trao học bổng cho con hội viên nông dân khó khăn

Hội và Cuộc sống
Năm 2025 Hội Nông dân TPHCM sử dụng 2,4 tỷ đồng trao học bổng cho con hội viên nông dân khó khăn

"Mổ xẻ" vấn đề nóng của sầu riêng Cần Thơ, giúp nông dân bán nhiều sầu riêng cho Trung Quốc và nhiều nước khác

Hội và Cuộc sống
'Mổ xẻ' vấn đề nóng của sầu riêng Cần Thơ, giúp nông dân bán nhiều sầu riêng cho Trung Quốc và nhiều nước khác

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn