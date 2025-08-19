Nông dân Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh, đón cơ hội từ chuyển đổi số

Hoạt động đối thoại thường niên

Đây là diễn đàn thường niên, có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối thiết thực giữa chính quyền và người nông dân, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, khơi dậy tiềm năng và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối thoại với nông dân năm 2024. Ảnh CTV

Vào ngày 21/8 sắp tới, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn sẽ chủ trì tổ chức hai sự kiện lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu là lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành; các địa phương; đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bao gồm Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với nông dân, mang chủ đề “Khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế, hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững” và Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và cơ hội của nông dân Lạng Sơn”.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền tỉnh Lạng Sơn với nông dân đã trở thành một hoạt động thường niên được mong đợi. Đây không chỉ là một buổi gặp gỡ, mà là một diễn đàn dân chủ, thực chất, nơi Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành sẽ trực tiếp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, cũng như các khó khăn, vướng mắc mà nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã đang đối mặt trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nhìn lại chặng đường 5 lần tổ chức trước đó, Hội nghị đã chứng tỏ được hiệu quả thiết thực. Nhiều vấn đề gai góc liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết quyết liệt, tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Hoạt động này đã thực sự trở thành một cầu nối vững chắc, củng cố niềm tin giữa chính quyền và hội viên nông dân.

Tạo luồng sinh khí mới cho nông dân xứ Lạng vươn lên cùng cả nước

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với nông dân trong tỉnh năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Lạng Sơn cùng cả nước đang ở giai đoạn nước rút hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020-2025) và chuẩn bị các tiền đề quan trọng để bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2025-2030).

Ông Hồ Tiến Thiệu (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thăm quan các gian hàng, sản phẩm do nông dân trên địa bàn sản xuất. Ảnh CTV

Bối cảnh này càng làm tăng thêm tầm quan trọng của cuộc đối thoại, bởi những ý kiến, đề xuất của nông dân sẽ là cơ sở thực tiễn quý báu để tỉnh hoạch định những chính sách phát triển cho giai đoạn mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để đảm bảo cuộc đối thoại đi vào chiều sâu và thực chất, Hội Nông dân tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Một cuộc khảo sát sâu rộng đã được tiến hành trực tiếp đến nhiều hội viên, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp. Mục đích là lắng nghe một cách toàn diện nhất những tâm tư, nguyện vọng và thu thập các kiến nghị, đề xuất cụ thể để trình bày với lãnh đạo tỉnh.

Bên cạnh phiên đối thoại trực tiếp, hội thảo về chuyển đổi số được xem là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh Lạng Sơn. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, việc ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.

Hội thảo sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp nông dân Lạng Sơn tiếp cận với các mô hình canh tác thông minh, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sự kiện kép ngày 21/8 tới đây hứa hẹn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho khu vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn. Đây là cơ hội để tiếng nói của người nông dân được lắng nghe, để các nút thắt chính sách được tháo gỡ, và quan trọng hơn cả là để người nông dân – chủ thể của quá trình phát triển nông thôn – được trang bị thêm những công cụ, tri thức mới, tự tin bước vào kỷ nguyên số.