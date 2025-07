Theo chỉ thị này, đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 148 xã, phường (133 xã, 15 phường) đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp trên địa bàn tỉnh bước đầu đã phát huy hiệu quả, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, thích ứng nhanh và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, chưa có tiền lệ; bên cạnh đó dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức; để bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ về thời gian, tâm sức để tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương, tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tư nhân; tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025, phấn đấu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 đạt 2 con số.

Đoàn viên thanh niên xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cấp đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không bè phái, cục bộ, phân chia vùng miền.

Tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền: Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy sở, ngành, cơ quan tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, xây dựng quy chế làm việc, phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể hóa, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc theo phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả).

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, trong giải quyết nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ công việc; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm TTHC; phấn đấu hết năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý TTHC, 30% chi phí kinh doanh; rà soát, kiến nghị bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; đảm bảo 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, 100% thủ tục hành chính phi địa giới trong phạm vi địa bàn tỉnh được thực hiện trực tuyến, thông suốt, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng trung tâm phục vụ hành chính công; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy trình tiếp nhận - xử lý - trả kết quả minh bạch, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Thiết lập cơ chế điều phối, giám sát và phản hồi thông tin 2 chiều giữa cấp tỉnh và cấp xã. Các Sở, ban, ngành tăng cường cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, nhất là các nội dung liên quan đến thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư pháp, y tế, giáo dục...;

Tổ chức rà soát toàn bộ dự toán thu - chi ngân sách năm 2025 của các đơn vị cũ đã được phê duyệt trước khi sáp nhập; tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách năm 2025 theo đơn vị hành chính mới, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đúng mục tiêu và quy định pháp luật.

Xây dựng Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh, xã ổn định giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2026 - 2030.

Rà soát, đánh giá toàn diện tình hình sử dụng tài sản công; hướng dẫn thực hiện kiểm kê, phân loại đầy đủ toàn bộ tài sản công hiện có tại các cơ quan, đơn vị. Lập danh mục tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, hư hỏng hoặc xuống cấp. Xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý tài sản dôi dư, nhất là nhà, đất, phương tiện vận tải không còn nhu cầu, ưu tiên điều chuyển nội bộ để tránh lãng phí; trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì thanh lý, bán đấu giá công khai, đúng quy định (Lưu ý: Đối với các trụ sở cũ, trụ sở dôi dư của các cơ quan sáp nhập, cần có phương án quản lý chặt chẽ, tránh xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát).

Rà soát toàn bộ nguồn thu, khoản còn dư địa hoặc rủi ro, nhất là từ các công trình, dự án được hình thành sau sáp nhập; đảm bảo không hụt thu, mục tiêu vượt so với kế hoạch giao; xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng phát sinh trước khi sáp nhập;… Không để xảy ra thất thoát nguồn thu do sơ hở trong chuyển tiếp quản lý địa giới hành chính.

Chủ động, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là trách nhiệm chính trị hàng đầu, là đòn bẩy để phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, kích hoạt và thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực xã hội vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu...; kịp thời rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất điều chỉnh vốn giữa các dự án đảm bảo tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2025 theo kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm, các Chương trình mục tiêu quốc gia (đặc biệt là Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Dự án trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây đấu nối 220kV Nghĩa Lộ - Trạm biến áp 500kV Việt Trì; Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Dự án PPP Hà Nội - Hòa Bình, Vành đai 4, Các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm,…); kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật liệu thi công.

Chủ động chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án (nhất là về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, giao thông, phòng cháy chữa cháy, thuế…) để sớm đưa vào vận hành, khai thác các công trình, dự án đã và đang triển khai, những dự án chậm tiến độ nhằm giải phóng nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý vi phạm vượt thẩm quyền (nếu có).

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định để thu hút nhà đầu tư dài hạn. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - số, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng logistics…

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, phát triển mô hình kinh doanh số, thúc đẩy thương mại điện tử và kinh tế số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo dõi, đánh giá thường xuyên, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đẩy mạnh truy quét, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phát huy hiệu quả vai trò của Công an cấp xã trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giải quyết một số TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ...