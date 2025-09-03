Chủ xe “khoe” gì về VinFast VF 6 sau hàng nghìn km trải nghiệm?

Vừa tiết kiệm mua, vừa tiết kiệm dùng

Anh Đỗ Dũng, chủ xe VF 6 tại Hà Nội, đang làm việc trong lĩnh vực năng lượng, thường xuyên phải di chuyển nhiều. Bởi thế, yếu tố kinh tế là một trong những lý do lớn nhất thúc đẩy anh nhắm mẫu VinFast VF 6 khi chọn mua xe.

Anh tính toán, trước đây mỗi lần sạc đầy pin, anh chỉ tốn khoảng 100.000–200.000 đồng, thấp hơn nhiều so với chi phí đổ xăng cho một mẫu SUV cùng cỡ. Hiện tại, chủ xe như anh đang được hưởng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green tới hết tháng 6/2027. Nhờ vậy, chi phí sử dụng vốn đã rẻ nay lại càng không cần bận tâm.

Chi phí bảo dưỡng theo anh cũng vô cùng nhẹ nhàng. Mẫu VF 6 của anh chưa tới mốc bảo dưỡng lần đầu (12.000 km) nhưng qua tìm hiểu, anh biết, chi phí trung bình chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Đây là số tiền chắc chắn không thể tìm thấy ở các mẫu xe xăng, vốn ngốn tiền triệu cho mỗi 5.000 km.

Ngoài chi phí trong quá trình sử dụng, chi phí mua xe theo anh Dũng cũng rất hợp lý. Thời điểm anh mua cuối năm 2024, đầu năm 2025, sau khi trừ các khoản ưu đãi, chi phí ra biển chỉ khoảng 700 triệu đồng. “Số tiền này thường chỉ có thể mua được bản tiêu chuẩn của xe Nhật, Hàn, xe xăng, trong khi VF 6 Plus tôi mua là bản cao cấp với hiệu suất tốt hơn và trang bị nhiều hơn”, anh nói.

Thực tế, ngay ở hiện tại, giá VF 6 Plus cũng đang ở mức “ngon hiếm có”. Cụ thể, từ 22/5, người mua được hưởng cùng lúc tới 3 bom tấn ưu đãi gồm: ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3; nhận thêm 15 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng sang xe điện; quà tặng 15 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Tính ra, người mua có thể hưởng lợi tới 60 triệu đồng ngay khi mua xe, chưa kể tới khoản tiền lệ phí trước bạ được miễn 100% từ Chính phủ. Chưa hết, từ 22/8, khách hàng có thể tiếp cận gói vay trả góp VF 6 với tỷ lệ vay lên tới 80% và được VinFast hỗ trợ lãi suất lên tới 3-4% trong 3 năm đầu.

Lái phấn khích, công nghệ thông minh “cứu nguy” kịp lúc

Bên cạnh chi phí hợp lý, khả năng vận hành là điểm cộng lớn của VF 6 trong mắt người dùng. Anh Đỗ Dũng chia sẻ vô lăng của VF 6 rất chắc chắn và chính xác, giúp anh xử lý gọn gàng ngay cả những pha chuyển làn đột ngột trên cao tốc.

Đặc biệt, theo anh, với sức mạnh khủng lên tới 201 mã lực (bản Plus), VF 6 mang đến khả năng tăng tốc tức thì, vượt xe dứt khoát, hoàn toàn không bị ì ạch như một số mẫu xe xăng động cơ nhỏ cùng phân khúc. Điều này không chỉ mang lại sự phấn khích khi lái mà còn đảm bảo an toàn, đặc biệt khi vượt xe trên các đoạn đường không có dải phân cách.

Trong khi đó, reviewer Tony Phùng, sau khi “cày” mẫu VF 6 Plus trong 3 ngày, vượt qua nhiều địa hình từ TP.HCM về An Giang, cũng thừa nhận bị ấn tượng bởi nước ga mượt ngay cả ở chế độ Normal trên VF 6.

“Hệ thống treo mềm lại rất dễ chịu và êm ái khi đi trong phố hoặc qua gờ giảm tốc. Trên cao tốc ở tốc độ 90-100 km/h, xe vô cùng êm ái và mang lại cảm giác đầm chắc, vững chãi”, reviewer Tony Phùng nói.

Riêng về trang bị, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được nam reviewer đánh giá là quá thông minh và đầy đủ. Trên cao tốc, hệ thống giúp anh lái xe cực nhàn. Chiếc xe tự động đánh lái, giữ khoảng cách với xe phía trước và tăng lên tốc độ tối đa đã cài đặt. Khả năng giữ khoảng cách theo cảm nhận của anh là vô cùng hiệu quả ngay cả khi trời mưa, khó phân biệt tình huống thực tế bằng mắt thường.

“Khả năng phát hiện vật thể và kích hoạt phanh khẩn cấp chủ động rất nhạy, ngay cả với bụi cây nhỏ khi lùi xe trong không gian hẹp, giúp dừng xe tránh va chạm”, anh nói.

Đồng tình, anh Dũng kể, ADAS trên xe VinFast đã từng cứu anh khỏi một pha va chạm trong tình huống xe máy cắt ngang đầu xe bất ngờ.

Ngoài ra, các trang bị tiện nghi như HUD hiển thị thông tin trên kính lái, camera 360 sắc nét kể cả ban đêm, ghế lái chỉnh điện có làm mát… cũng giúp anh thấy thoải mái và làm chủ mọi thứ trong mọi hành trình.

Những trải nghiệm thực tế đang chứng minh VF 6 xứng đáng trở thành mẫu SUV điện “tất cả trong một” - đáp ứng đồng thời nhu cầu tiết kiệm, tiện nghi và cảm xúc thoải mái, an toàn mỗi khi cầm lái.

Hòa chung không khí kỉ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), VinFast tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các chủ sở hữu xe VinFast trên toàn quốc. Bộ tem gồm 3 chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trên các vị trí như cửa xe, nắp ca-pô và kính sau, biến mỗi chiếc xe VinFast trở thành một biểu tượng di động của lòng yêu nước. Chủ xe VinFast có thể nhận bộ tem tại các đại lý, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc từ ngày 18/8/2025.