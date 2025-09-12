Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Sáng 12/9, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra chất kích thích đối với các tài xế lái xe ra vào cảng Trường Thọ, phường Thủ Đức.
Theo ghi nhận, hàng loạt trường hợp lái xe xe tải, xe đầu kéo được lực lượng CSGT mời vào kiểm tra, đa số đều chấp hàng. Một số trường hợp phát hiện chốt kiểm tra đã né tránh hoặc quay đầu xe để né bị kiểm tra.
Gần 10h, CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo biển số BKS 66C-040... kéo theo rơ móc 66R-00xx có dấu hiệu nghi vấn nên mời làm việc.
Qua test nhanh, tài xế Nguyễn Văn A (SN 1994, quê Đồng Tháp) dương tính với ma túy. Làm việc với CSGT, Ân thừa nhận đã cùng 1 đồng nghiệp sử dụng ma túy đá trong cabin xe tại tỉnh Đồng Tháp vài ngày trước.
Tổ công tác đã bàn giao tài xế A cho Công an phường Thủ Đức để tiếp tục lập hồ sơ, làm rõ.
Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ phối hợp với lực lượng Công an địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm với các tài xế sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.
