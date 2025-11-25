Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà đất
Thứ ba, ngày 25/11/2025 10:50 GMT+7

Chung cư nội đô cán mốc 450 triệu/m2, giới đầu tư “xoay trục” về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất

Thứ ba, ngày 25/11/2025 10:50 GMT+7
Giữa lúc thị trường nội đô TP.HCM liên tục lập kỷ lục mới, với nhà phố trung tâm rao bán gần 1 tỷ đồng/m², căn hộ cao cấp chạm đỉnh 450 triệu đồng/m², thì tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ), Vịnh Tiên đang mở ra một cơ hội vàng khi giá dự kiến chỉ từ 134 triệu đồng/m² đất (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì), kèm theo trọn vẹn giá trị sở hữu, khai thác và tăng trưởng.
Khi nội đô đã chạm “ngưỡng chịu đựng” của nhà đầu tư

BĐS TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm. Dữ liệu của batdongsan.com.vn cho thấy, căn hộ cao cấp ở trung tâm đã vượt 200 triệu đồng/m², thậm chí có dự án đã chạm đỉnh 450 triệu đồng/m². Ở phân khúc thấp tầng, khu Thủ Thiêm ghi nhận biệt thự dọc trục Nguyễn Cơ Thạch đạt gần 1 tỷ đồng/m², theo Cushman & Wakefield.

Ở chiều ngược lại, hạ tầng nội đô ngày càng quá tải, không gian xanh hạn chế và quỹ đất mới gần như không còn khiến dư địa tăng giá bị bào mòn. Nhà đầu tư phải trả quá nhiều cho một tài sản không còn tương xứng về trải nghiệm sống cũng như khả năng khai thác.

Giá căn hộ nội đô TP. HCM đã lập đỉnh buộc nhà đầu tư phải tìm vùng đất tiềm năng mới.

Dòng vốn vì vậy đang dịch chuyển mạnh ra các vùng đất còn biên độ, đặc biệt là các cấu trúc đô thị mới được quy hoạch bài bản, có hạ tầng chiến lược. Cần Giờ - sau cơn sốt Vịnh Ngọc - đang tiếp tục gây sốt khi Vịnh Tiên - khu cao cấp nhất của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - rục rịch ra mắt.

“Khách hàng của chúng tôi sẵn sàng trả giá cao hơn để có cơ hội sở hữu Vịnh Tiên. So với nội đô, chênh lệch giá rất lớn trong khi chất lượng sống và giá trị tài sản lại vượt trội”, ông Võ Minh Toàn, CEO Aka Homes, cho biết.

Động lực chuyển hướng dòng vốn về Vịnh Tiên còn là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới, vận hành từ Quý III/2028. Với vị trí đắc địa liền kề ga depot của Vịnh Tiên, việc kết nối với trung tâm thành phố chỉ còn tính bằng phút.

“Với mức giá tương đương, trong nội đô chỉ mua được căn hộ 65m² thiếu tiện ích, thiếu không gian. Ở Vịnh Tiên, đó là một căn nhà phố đẳng cấp nằm giữa quần thể giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại vận hành quanh năm, dư địa tăng giá còn rất dồi dào”, anh Minh Nhất, nhà đầu tư tại TP.HCM, so sánh.

Vịnh Tiên - Tài sản dòng tiền thật giữa lòng “quận Nhất” của siêu đô thị ESG++

Trong hệ sinh thái 2.870 ha của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên nắm vị trí cửa ngõ chiến lược, liền kề ga depot đường sắt tốc độ cao - tọa độ kim cương của một CBD ven biển. Nếu Quận 1 (cũ) là trung tâm của trung tâm, nơi tập trung cao nhất các công trình, tiện ích biểu tượng, hoạt động thương mại, du lịch, giải trí của TP.HCM, thì Vịnh Tiên giữ vai trò tương tự trong siêu đô thị ESG++.

“Quận Nhất” của Vinhomes Green Paradise là điểm tiếp nhận toàn bộ luồng khách từ TP.HCM và vùng phụ cận đổ về Vinhomes Green Paradise. Đặc biệt, Vịnh Tiên còn được ví như “điểm đến hội tụ vạn điểm đến” khi sở hữu bộ sưu tập siêu tiện ích đồ sộ và đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam, thậm chí dẫn đầu thế giới về mặt quy mô và trải nghiệm.

Nổi bật là quần thể vui chơi giải trí 122ha - công viên chủ đề với hơn 150 trò chơi, nhiều hơn bất kỳ công viên chủ đề nào trên thế giới. Điểm nhất là Công viên Lễ hội 5 châu đầu tiên trên thế giới - nơi du khách có thể khám phá những lễ hội văn hóa đa sắc màu trên khắp hành tinh.

Cũng tại đây, cư dân và du khách còn có thể tận hưởng mùa đông Bắc Cực với những trải nghiệm vui chơi giải trí mùa đông bất tận giữa xứ nóng phương Nam tại khu vui chơi nhà băng tuyết Winter Wonderland 30.000 m2 hiện đại nhất Đông Nam Á, cùng công trình ngọn núi tuyết nhân tạo cao hàng đầu thế giới.

Vịnh Tiên còn sở hữu hai sân golf 155ha - 18 hố tiêu chuẩn quốc tế. Sân West - Sunset là sân golf đầu tiên tại châu Á do huyền thoại Tiger Wood tư vấn thiết kế; và sân East - Sunrise của huyền thoại Robert Trent Jones. Hai sân mang phong vị “bình minh - hoàng hôn” giữa địa hình golf đa dạng và cực hiếm tại các đô thị biển.

Trong khi đó, nhà hát Sóng Xanh 7ha, lớn nhất Đông Nam Á với 5.000 chỗ ngồi, sẽ là điểm hẹn của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, concert đặc sắc bậc nhất thế giới, là nơi cư dân và du khách có thể gặp gỡ những nghệ sĩ lừng danh toàn cầu.

Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi sẽ mở ra một thiên đường concert tại Vịnh Tiên.

Vịnh Tiên còn quy tụ 2 khách sạn 5-6 sao, 27 Boutique Hotel được vận hành bởi hơn 20 thương hiệu khách sạn lớn, cùng hàng trăm resort villa mặt biển hoặc hướng biển. Quy mô này đủ để hình thành một trung tâm du lịch, thương mại, giải trí vận hành 24/7, tương đương các điểm đến quốc tế hàng đầu như Sentosa, Dubai Marina hay Monaco...


Theo giới đầu tư, Vịnh Tiên mang đến bộ sưu tập thấp tầng đa dạng, từ nhà phố liền kề đến các dòng villa hạng sang ôm trọn mặt biển hồ Lagoon 800ha với bãi biển riêng sau nhà - một đặc quyền chỉ xuất hiện tại các đô thị cho giới nhà giàu quốc tế.

Nằm trong lòng siêu đô thị ESG++ và được bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp thế giới, Vịnh Tiên vừa là không gian sống thượng lưu, vừa là tâm điểm giải trí, nghỉ dưỡng, biểu diễn, mua sắm, ẩm thực, thể thao… vận hành suốt 365 ngày/năm. Chính nhịp sống 4 mùa này tạo nên sức bật thương mại mạnh mẽ và không khí sôi động cho mọi mô hình kinh doanh.

“BĐS Vịnh Tiên có nhiều lợi thế không thể sao chép: rừng, biển, hồ, siêu tiện ích, hạ tầng, vận hành quốc tế và đặc biệt là dòng khách lên tới 40 triệu lượt/năm của Vinhomes Green Paradise. Với mức giá hiện tại, đây không chỉ là tài sản tạo dòng tiền thật, mà còn còn vượt trội về biên độ tăng giá trong chu kỳ tới”, anh Minh Nhất nhận định.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Dòng tiền dồn dập: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1,5 tỷ USD sau 7 ngày, vợ ông dần gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD

Nhà đất
Dòng tiền dồn dập: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 1,5 tỷ USD sau 7 ngày, vợ ông dần gia nhập câu lạc bộ tỷ phú USD

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất
Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất
Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành

Nhà đất
Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành

Đọc thêm

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng'
Thể thao

PVF-CAND chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào “ghế nóng"

Thể thao

CLB PVF-CAND đã chính thức bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công vào "ghế nóng", thay thế cho HLV Thạch Bảo Khanh.

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên
Doanh nghiệp

48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên

Doanh nghiệp

Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai
Kinh tế

Thông tin mới nhất về dự án tỷ đô nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai

Kinh tế

Cụm nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang là tâm điểm chú ý của ngành năng lượng quốc gia, không chỉ bởi tổng mức đầu tư lên tới 1,4 tỷ USD mà còn vì ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng ‘bẻ khúc’ độc đáo tối ưu thông gió, ánh sáng
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng ‘bẻ khúc’ độc đáo tối ưu thông gió, ánh sáng

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng tại Đà Nẵng khai thác tối đa nắng, gió và nước để tạo không gian sống mát, sáng và tiết kiệm năng lượng. Nhờ chuỗi giải pháp xanh, công trình giảm 30% điện chiếu sáng và làm mát.

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

Môn võ công nào từng thất truyền lại khiến giang hồ khiếp sợ trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng Huyền Minh Thần Chưởng lại xuất hiện trở lại qua tay hai nhân vật khét tiếng trong Ỷ thiên đồ long ký.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh
Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu nhân sự tại Hà Nội và 2 tỉnh

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn; phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ông Trần Hồng Thái.

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ 'khủng' sau những năm tháng sống xa hoa
Xã hội

Nữ doanh nhân lội bùn, đào củ sen để trả khoản nợ "khủng" sau những năm tháng sống xa hoa

Xã hội

Một nữ doanh nhân ở Trung Quốc từng có cuộc sống giàu sang, đang bắt đầu gây dựng lại tương lai của mình bằng công việc đào và bán củ sen để trả khoản nợ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 700.000 USD).

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học TP.HCM hỗ trợ khẩn cấp sinh viên vùng lũ

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM đã nhanh chóng công bố các chính sách hỗ trợ như giảm học phí, gia hạn đóng phí và cấp học bổng đặc biệt cho sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM: Giới trẻ là “thế hệ thông minh đương thời”, giúp thế giới chú ý đến Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng giới trẻ hôm nay là “thế hệ thông minh đương thời”. Ông nhấn mạnh giới trẻ là động lực phát triển của hôm nay, giúp thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam.

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Chelsea vs Barcelona (3h ngày 26/11): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Chelsea vs Barcelona là cuộc so tài thuộc lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và hai đội có thể tạo nên một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và ổn định thị trường bất động sản

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng nguồn cung, xử nghiêm hành vi thổi giá, kéo giảm giá nhà ở và tháo gỡ vướng mắc các dự án nhằm sớm đưa thị trường bất động sản trở lại trạng thái ổn định, bền vững.

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine
Thế giới

Bí mật ẩn giấu đằng sau bước tiến của Nga trên mọi mặt trận Ukraine

Thế giới

Tháng 11 mang lại những bước tiến nhanh chóng, làm sụp đổ các vị trí của Ukraine và một sự thay đổi quyết định trong cuộc chiến.

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn
Nhà nông

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Nhà nông

Trải qua hơn 500 năm, tỉnh Phú Yên đã chứng kiến sự thịnh, suy của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam, trải qua nhiều cuộc chiến tranh gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt
Tin tức

Tái diễn luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an giúp dân trong lũ lụt

Tin tức

Những ngày qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết dẫn đến lụt xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Trong thiên tai, hoạn nạn, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an và các lực lượng khác nỗ lực giúp dân chống lũ tiếp tục minh chứng vai trò, mối quan hệ bền chặt của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung
Nhân ái

Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ khẩn 500 tỷ đồng đến các tỉnh miền trung

Nhân ái

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Xã hội

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Xã hội

Theo quy định, người lao động chỉ được nhận trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Lao động chưa đủ tuổi về hưu nhưng nghỉ việc sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp.

'Người đẹp Tây Đô' gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

"Người đẹp Tây Đô" gây bất ngờ khi đọc tục ngữ Việt Nam tại Bán kết Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Kiều Duy cho biết bản thân đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và khéo léo khoe những vẻ đẹp của đất nước Việt Nam trong phần thi Bán kết của Miss International 2025.

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
Gia đình

3 con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu trong tuần cuối tháng 11, việc tốt tiền nhiều, thảnh thơi đón năm mới
6

Gia đình

Tuần cuối cùng tháng 11, 3 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, công việc suôn sẻ, tiền bạc ùn ùn đổ về, năm mới 2026 đến không còn lo lắng.

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới
Kinh tế

Bài toán nâng cao năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kỷ nguyên mới

Kinh tế

Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la
Nhà nông

Vùng đất trù phú bậc nhất tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn tỉnh Hòa Bình trước đây), trên trời, dưới quả ngon treo tha la

Nhà nông

Vựa cam Cao Phong, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) sau cơn bĩ cực do dịch bệnh và giá xuống thấp, nay đang hồi sinh từng ngày. Vườn trên, vườn dưới cam chín vàng, choán cả một vùng. Giá cam đang giữ ở mức ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, người trồng cam thu được lợi nhuận lớn. Vượt qua bao gian khó, nhiều nông dân vẫn kiên trì chăm sóc vườn cam để có những mùa vàng bội thu.

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc
Bạn đọc

FLC GAB liên tiếp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì không công bố thông tin bắt buộc

Bạn đọc

FLC GAB vừa bị Thanh tra Ủy ban CK Nhà nước xử phạt vì không công bố hàng loạt thông tin bắt buộc các kỳ 2024–2025. Cuối năm 2024, doanh nghiệp này từng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Đáng chú ý, giai đoạn 2017–2022, GAB là một trong 5 mã cổ phiếu bị một số cá nhân thao túng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B
Xã hội

BV Tâm Anh sẽ xét nghiệm miễn phí viêm gan D cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B

Xã hội

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bệnh viện Tâm Anh và Stanford (Mỹ) triển khai nghiên cứu HEP-D, tiến hành xét nghiệm tầm soát miễn phí viêm gan siêu vi D theo tiêu chuẩn quốc tế cho gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B, giúp chủ động kiểm soát nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục
Tin tức

Chính phủ đề xuất chi hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Tin tức

Chính phủ đề xuất dành 580.133 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong 10 năm, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
Tin tức

Hà Nội thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp, người dân nói gì?
12

Tin tức

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường trong Vành đai 1. Chủ trương được đánh giá là cần thiết để giảm ô nhiễm, nhưng người dân mong thành phố chuẩn bị kỹ về hạ tầng và lộ trình thực hiện.

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?
Thể thao

Tin sáng (25/11): LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia bị “bỏ rơi”, hết cơ hội tại CAS?; Vinicius không gia hạn hợp đồng với Real Madrid; PSG theo đuổi Dayot Upamecano; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Lamine Yamal lại tiệc tùng linh đình.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo mai tăng cấp thành bão, đổ bộ biển Đông thành cơn bão số 15

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 20 - 25km/h. Dự báo mai áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
Media

Nông dân Đắk Lắk thất thần nhìn lúa mốc mọc mầm, tất tả phơi lúa sau lũ lịch sử
8

Media

Sau lũ lịch sử, lúa của nông dân Đắk Lắk ngập nước nhiều ngày, mốc meo, bốc mùi chua, mọc mầm khiến nhiều gia đình trắng tay. Nợ nần chồng chất, tiền thu mua lúa biến thành gánh nặng, người dân loay hoay xoay xở chưa biết làm cái nào để có thể tiếp tục sản xuất.

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine
Thế giới

Các nhà lập pháp châu Âu từ 20 quốc gia cảnh báo nóng, gây sức ép buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine

Thế giới

Chủ tịch các ủy ban đối ngoại tại quốc hội của 20 quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung cảnh báo về bất kỳ điều khoản hòa bình nào có thể coi là phần thưởng cho Nga vì đã phát động chiến tranh chống lại Ukraine.

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty
Xã hội

Cô gái ở vùng quê nghèo xứ Thanh đổi đời sau khi đi Hàn Quốc trở về, vươn lên làm lãnh đạo 3 công ty

Xã hội

Sinh ra tại một vùng quê nghèo ở Thanh Hóa, chị Ngô Thị Út Luân cố gắng học tập rồi sang Hàn Quốc lao động. Những năm tháng làm việc và học hỏi nơi xứ người đã giúp chị tích lũy trải nghiệm, bản lĩnh và vốn liếng để mạnh dạn trở về nước khởi nghiệp. Từ đôi bàn tay trắng, chị vươn lên trở thành lãnh đạo của 3 doanh nghiệp, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?
Nhà nông

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

Nhà nông

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ở tỉnh Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (ở tỉnh Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (ở tỉnh Ninh Bình).

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá