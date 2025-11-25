Chung cư nội đô cán mốc 450 triệu/m2, giới đầu tư “xoay trục” về nhà phố Vịnh Tiên, giá chỉ từ 134 triệu/m2 đất

Khi nội đô đã chạm “ngưỡng chịu đựng” của nhà đầu tư

BĐS TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất trong nhiều năm. Dữ liệu của batdongsan.com.vn cho thấy, căn hộ cao cấp ở trung tâm đã vượt 200 triệu đồng/m², thậm chí có dự án đã chạm đỉnh 450 triệu đồng/m². Ở phân khúc thấp tầng, khu Thủ Thiêm ghi nhận biệt thự dọc trục Nguyễn Cơ Thạch đạt gần 1 tỷ đồng/m², theo Cushman & Wakefield.

Ở chiều ngược lại, hạ tầng nội đô ngày càng quá tải, không gian xanh hạn chế và quỹ đất mới gần như không còn khiến dư địa tăng giá bị bào mòn. Nhà đầu tư phải trả quá nhiều cho một tài sản không còn tương xứng về trải nghiệm sống cũng như khả năng khai thác.

Giá căn hộ nội đô TP. HCM đã lập đỉnh buộc nhà đầu tư phải tìm vùng đất tiềm năng mới.

Dòng vốn vì vậy đang dịch chuyển mạnh ra các vùng đất còn biên độ, đặc biệt là các cấu trúc đô thị mới được quy hoạch bài bản, có hạ tầng chiến lược. Cần Giờ - sau cơn sốt Vịnh Ngọc - đang tiếp tục gây sốt khi Vịnh Tiên - khu cao cấp nhất của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise - rục rịch ra mắt.

“Khách hàng của chúng tôi sẵn sàng trả giá cao hơn để có cơ hội sở hữu Vịnh Tiên. So với nội đô, chênh lệch giá rất lớn trong khi chất lượng sống và giá trị tài sản lại vượt trội”, ông Võ Minh Toàn, CEO Aka Homes, cho biết.

Động lực chuyển hướng dòng vốn về Vịnh Tiên còn là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới, vận hành từ Quý III/2028. Với vị trí đắc địa liền kề ga depot của Vịnh Tiên, việc kết nối với trung tâm thành phố chỉ còn tính bằng phút.

“Với mức giá tương đương, trong nội đô chỉ mua được căn hộ 65m² thiếu tiện ích, thiếu không gian. Ở Vịnh Tiên, đó là một căn nhà phố đẳng cấp nằm giữa quần thể giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại vận hành quanh năm, dư địa tăng giá còn rất dồi dào”, anh Minh Nhất, nhà đầu tư tại TP.HCM, so sánh.

Vịnh Tiên - Tài sản dòng tiền thật giữa lòng “quận Nhất” của siêu đô thị ESG++

Trong hệ sinh thái 2.870 ha của Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên nắm vị trí cửa ngõ chiến lược, liền kề ga depot đường sắt tốc độ cao - tọa độ kim cương của một CBD ven biển. Nếu Quận 1 (cũ) là trung tâm của trung tâm, nơi tập trung cao nhất các công trình, tiện ích biểu tượng, hoạt động thương mại, du lịch, giải trí của TP.HCM, thì Vịnh Tiên giữ vai trò tương tự trong siêu đô thị ESG++.

“Quận Nhất” của Vinhomes Green Paradise là điểm tiếp nhận toàn bộ luồng khách từ TP.HCM và vùng phụ cận đổ về Vinhomes Green Paradise. Đặc biệt, Vịnh Tiên còn được ví như “điểm đến hội tụ vạn điểm đến” khi sở hữu bộ sưu tập siêu tiện ích đồ sộ và đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam, thậm chí dẫn đầu thế giới về mặt quy mô và trải nghiệm.

Nổi bật là quần thể vui chơi giải trí 122ha - công viên chủ đề với hơn 150 trò chơi, nhiều hơn bất kỳ công viên chủ đề nào trên thế giới. Điểm nhất là Công viên Lễ hội 5 châu đầu tiên trên thế giới - nơi du khách có thể khám phá những lễ hội văn hóa đa sắc màu trên khắp hành tinh.

Cũng tại đây, cư dân và du khách còn có thể tận hưởng mùa đông Bắc Cực với những trải nghiệm vui chơi giải trí mùa đông bất tận giữa xứ nóng phương Nam tại khu vui chơi nhà băng tuyết Winter Wonderland 30.000 m2 hiện đại nhất Đông Nam Á, cùng công trình ngọn núi tuyết nhân tạo cao hàng đầu thế giới.

Vịnh Tiên còn sở hữu hai sân golf 155ha - 18 hố tiêu chuẩn quốc tế. Sân West - Sunset là sân golf đầu tiên tại châu Á do huyền thoại Tiger Wood tư vấn thiết kế; và sân East - Sunrise của huyền thoại Robert Trent Jones. Hai sân mang phong vị “bình minh - hoàng hôn” giữa địa hình golf đa dạng và cực hiếm tại các đô thị biển.

Trong khi đó, nhà hát Sóng Xanh 7ha, lớn nhất Đông Nam Á với 5.000 chỗ ngồi, sẽ là điểm hẹn của những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, concert đặc sắc bậc nhất thế giới, là nơi cư dân và du khách có thể gặp gỡ những nghệ sĩ lừng danh toàn cầu.

Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi sẽ mở ra một thiên đường concert tại Vịnh Tiên.

Vịnh Tiên còn quy tụ 2 khách sạn 5-6 sao, 27 Boutique Hotel được vận hành bởi hơn 20 thương hiệu khách sạn lớn, cùng hàng trăm resort villa mặt biển hoặc hướng biển. Quy mô này đủ để hình thành một trung tâm du lịch, thương mại, giải trí vận hành 24/7, tương đương các điểm đến quốc tế hàng đầu như Sentosa, Dubai Marina hay Monaco...





Theo giới đầu tư, Vịnh Tiên mang đến bộ sưu tập thấp tầng đa dạng, từ nhà phố liền kề đến các dòng villa hạng sang ôm trọn mặt biển hồ Lagoon 800ha với bãi biển riêng sau nhà - một đặc quyền chỉ xuất hiện tại các đô thị cho giới nhà giàu quốc tế.

Nằm trong lòng siêu đô thị ESG++ và được bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp thế giới, Vịnh Tiên vừa là không gian sống thượng lưu, vừa là tâm điểm giải trí, nghỉ dưỡng, biểu diễn, mua sắm, ẩm thực, thể thao… vận hành suốt 365 ngày/năm. Chính nhịp sống 4 mùa này tạo nên sức bật thương mại mạnh mẽ và không khí sôi động cho mọi mô hình kinh doanh.

“BĐS Vịnh Tiên có nhiều lợi thế không thể sao chép: rừng, biển, hồ, siêu tiện ích, hạ tầng, vận hành quốc tế và đặc biệt là dòng khách lên tới 40 triệu lượt/năm của Vinhomes Green Paradise. Với mức giá hiện tại, đây không chỉ là tài sản tạo dòng tiền thật, mà còn còn vượt trội về biên độ tăng giá trong chu kỳ tới”, anh Minh Nhất nhận định.