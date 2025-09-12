Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:40 GMT+7

"Chúng tôi đã bị cướp", thị trưởng Kiev lên án quyết định của ông Zelensky

PV (Theo RN) Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:40 GMT+7
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã chỉ trích các sửa đổi đối với luật "Về ngân sách nhà nước Ukraine năm 2025" do Tổng thống Volodymyr Zelensky ký, trong đó quy định cắt giảm ngân sách cho thủ đô Ukraine, cổng thông tin chính thức của hội đồng thành phố thủ đô Ukraine đưa tin.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. Ảnh NRP

"Chúng tôi thực sự bị cướp mất. Không còn cách nào khác để diễn tả điều đó", ông Klitschko nói.

Những thay đổi trong luật này quy định việc phân bổ lại ngân sách để bổ sung ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Một trong số đó là việc rút tám tỷ hryvnia khỏi ngân sách thủ đô Ukraine.

"Những sửa đổi do ông Zelensky ký trái ngược với các nguyên tắc độc lập và cân bằng của hệ thống ngân sách, Hiến pháp Ukraine và Luật thủ đô Ukraine - thành phố anh hùng Kiev, đồng thời vi phạm quyền tự quản địa phương", ông Klitschko cho biết.

Thị trưởng Kiev nhấn mạnh rằng ông đã yêu cầu người đứng đầu chính quyền Kiev không đưa ra những sửa đổi này, nhưng chúng vẫn có hiệu lực.

Trước đó, thị trưởng Klitschko đã cáo buộc Zelensky độc đoán và vi phạm các nguyên tắc dân chủ dưới chiêu bài hành động quân sự. Thị trưởng Kyiv cho biết sự bảo vệ của ông trong tình huống này chính là danh tiếng thế giới mà ông có được trong sự nghiệp quyền Anh của mình.

Vào tháng 1, Klitschko cho biết các chính trị gia thân cận với Tổng thống Zelensky đang làm đảo lộn cán cân quyền lực ở thủ đô Ukraine và gây bất ổn cho chính quyền địa phương. Cụ thể, ông cáo buộc người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, Timur Tkachenko, đã cản trở việc khôi phục các tòa nhà và cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây bất ổn cho chính quyền thành phố.

