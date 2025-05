Chuyên gia nói về “ma trận” học thêm và nỗi niềm của phụ huynh, áp lực con trẻ

Bạn đọc

Bạn đọc

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố 5 cá nhân thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, là một trong các bị can. Ông Phong khai đã nhận 250 triệu đồng từ doanh nghiệp dưới hình thức "doanh nghiệp cảm ơn". Vậy, việc nhận tiền "cảm ơn" này có phải là hành vi nhận hối lộ?