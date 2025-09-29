Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:20 GMT+7

Chuyện hy hữu: Mua đất nhưng không làm thủ tục sang tên sổ đỏ ngay, chú phải hầu tòa khi cháu ruột ly hôn

Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:20 GMT+7
Người chú mua đất của vợ chồng cháu ruột với giá 1,1 tỷ đồng rồi xây nhà, sinh sống đã nhiều năm nhưng không làm thủ tục sang tên nên phải có mặt tại phiên tòa ly hôn, trình bày yêu cầu của mình bởi xuất hiện lời khai cho rằng đây là vay nợ, không phải mua bán đất.
TAND khu vực 7 Hà Nội vừa xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là chị Lam và bị đơn anh Phú. Trong vụ, ông Cường – chú ruột anh Phú được xác định người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Cường có yêu cầu độc lập về việc từng mua đất của vợ chồng Lam, Phú nhưng không sang tên. Đến nay khi ly hôn, chị Lam không đồng ý bán nữa nên ông đề nghị tòa tuyên buộc hai vợ chồng phải tiếp tục thỏa thuận với mình.

Việc mua bán đất cần làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Ảnh minh họa.

Diễn biến tại tòa thể hiện, chị Lam và anh Phú kết hôn đã lâu, có với nhau hai con. Do mâu thuẫn, anh Phú từng đánh vợ nên họ ly thân từ năm 2024 đến nay thấy không thể quay lại nên chị Lam khởi kiện, đề nghị tòa tuyên cho hai vợ chồng ly hôn; mỗi người nuôi một con.

Về tài sản, hai người có một căn nhà xây trên đất của bố mẹ đẻ anh Phú, được định giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Chị Lam cho rằng, chồng mình nhiều năm thất nghiệp, công sức chị bỏ ra nhiều hơn nên cần chia nhà theo tỷ lệ chị 60%, anh Phú 40%; chị nhận tiền tương ứng còn anh được ở nhà.

Ngược lại, anh Phú nêu, bản thân là lao động chính, đi làm “trầy da tróc vẩy” để vợ con ở nhà. Bố mẹ đẻ anh cũng góp 280 triệu đồng cùng 2 cây vàng khi xây dựng nên anh yêu cầu chia căn nhà này theo tỷ lệ anh 60%, chị Lam 40%.

Chủ tọa phân tích, dù ở nhà nội trợ cũng được tính là lao động nên đề nghị hòa giải, mỗi người nhận 50% giá trị; anh Phú phải trả tiền cho chị Lam để được sống tại căn nhà này.

Anh Phú đồng ý hòa giải ở con số 50% nhưng chị Lam từ chối, kiên quyết phải nhận 60% với lý do: “Người phụ nữ khó khăn hơn. Sau 17 năm lấy chồng, tôi phải bắt đầu lại, nuôi một con nhỏ hơn nên sẽ tốn kém hơn. Chi phí để mua đất, xây dựng mới cũng rất lớn”.

Chị Lam cũng trình bày, hai vợ chồng có vay từ mẹ đẻ chị 500 triệu đồng nên cả hai cần thực hiện nghĩa vụ trả nợ chung. Chị có các bản ghi âm anh Phú nói chuyện với mẹ đẻ, trong đó thừa nhận có khoản nợ và đề nghị tòa giám định giọng nói.

Tại tòa, mẹ đẻ của chị xác nhận việc này, cho hay con rể của mình nhiều lần thất nghiệp; bà và gia đình phải nhiều lần hỗ trợ việc làm hoặc cho vay tiền. Lần cuối, bà rút 550 triệu tiền tiết kiệm đưa cho các con, nói cho 50 triệu và cho vay 500 triệu đồng.

Anh Phú từ chối, cho rằng không biết khoản vay trên và nêu ghi vấn về các khoản ghi âm bởi: “Cô ấy bỏ khỏi nhà, không ở cùng tôi mà ghi âm được tôi nói gì với mẹ tôi”.

Anh thêm rằng: “Vay mượn 500 triệu, tôi không hiểu trên trời rơi xuống, sao tôi phải trả khi tôi không biết đồng nào. Nhỡ chị lừa đảo, buôn gian bán lận thì sao mà tôi phải trả”.

Tranh chấp vì mua đất không sang tên

Cũng về tài sản chung, hai vợ chồng còn đứng tên một mảnh đất mà ông Cường – chú ruột anh Phú, đã xây nhà, sinh sống trên đó từ năm 2022.

Cả ông Cường, anh Phú khẳng định, mảnh đất này được vợ chồng Lam, Phú bán cho ông Cường với giá 1,1 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, vì dịch Covid và ông Cường nhiều lần phải nhập viện mổ mắt nên ông chưa làm thủ tục sang tên. Đến 2024, ông đề nghị hoàn tất nhưng chị Lam từ chối.

Trình bày tại tòa, chị Lam cho rằng không bán mảnh đất trên và số tiền 1,1 tỷ đồng là vợ chồng chị vay của ông Cường nhưng không viết giấy tờ, không có tài liệu gì chứng minh vay nợ. Chị không rõ ai mang sổ đỏ mảnh đất giao cho ông Cường.

Chị trình bày thêm, mảnh đất trên chỉ cách nhà mình vài trăm mét nên biết rõ ông Cường xây dựng năm 2022. Khi đó, chị muốn phản đối, không cho xây nhưng không dám nói vì: “Chồng và bố chồng đe dọa tôi, cầm dao dọa giết tôi”.

Chủ tọa hỏi, tại sao có lời khai thể hiện vợ chồng chị bán đất cho ông Cường? Chị Lam đáp: “Lời khai này tại hòa giải lần đầu vì tôi muốn ly hôn nhanh. Lúc đó, tinh thần tôi không ổn định”.

Luật sư của ông Cường hỏi, tại sao trước đây, chị Lam khai bán đất cho ông Cường với giá 1,5 tỷ đồng, đã nhận 1,1 tỷ nên buộc ông phải đưa thêm tiền. Đến phiên hòa giải ngày 15/8 vừa qua, chị mới thay đổi, nói vay 1,1 tỷ đồng chứ không bán đất, vậy lời khai nào là sự thật?

Chị Lam đáp: “Lời khai hôm 15/8 là đúng. Các lần trước, tôi khai sẽ đồng ý bán đất nếu hòa giải thành chứ không phải bán đất từ ban đầu”.

Chị Lam yêu cầu ông Cường nếu cho rằng mua bán đất, cần đưa tài liệu chứng minh và trả lời câu hỏi, tại sao mua đất xong, ông không làm thủ tục sang tên? Chị đề nghị tòa tuyên ông Cường phải bàn giao lại mảnh đất và đổi lại, chị cùng anh Phú hoàn trả 1,1 tỷ đồng.

Trước những lời khai của vợ, anh Phú nổi nóng, quát: “Nói vô căn cứ, không hiểu chị nghĩ gì mà nói thế”. Anh khẳng định, vợ chồng anh bán đất cho ông Cường và ông Cường xây dựng không ai phản đối, kiện tụng hoặc tranh chấp.

Ông Cường cũng trình bày, là người làm ăn tại TP.HCM, khi già muốn về quê nên mua đất của vợ chồng Lam, Phú năm 2020 với giá 1,1 tỷ đồng và đã giao tiền, nhận sổ đỏ nhưng do dịch Covid-19 nên không làm thủ tục sang tên ngay được.

Năm 2022, ông xây nhà và khu vực này không cần giấy phép nên không xin chính quyền nhưng không ai hoặc cơ quan nào phản đối, có ý kiến về việc này. Thời gian sau, ông liên tục phải vào bệnh viện mổ mắt nên cũng chưa kịp làm thủ tục sang tên.

Trong phiên tòa ly hôn của Lam và Phú, ông Cường đưa yêu cầu độc lập, đề nghị tòa tuyên hai người phải tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng đất cho mình.

Sau xét xử, tòa án cho rằng hôn nhân của anh Phú chị Lam không thể tiếp tục nên chấp thuận cho ly hôn; ghi nhận họ tự thỏa thuận mỗi người nuôi một con chung.

Về tài sản, tòa tuyên chia đều cho chị Lam, anh Phú, mỗi bên được nhận một số đồ dùng như tủ thờ, bàn ghế gỗ, tượng Phật, lộc bình, nậm gỗ, tủ lạnh, máy giặt… Với căn nhà chung, tòa tuyên mỗi người 50% nên anh Phú phải trả chị Lam 765 triệu đồng.

Khoản nợ 500 triệu đồng chị Lam cho rằng hai vợ chồng vay của mẹ đẻ chị, nay phải cùng trả. Tòa xác định không có căn cứ vay nợ nên không chấp nhận yêu cầu  này.

Về mảnh đất của ông Cường, tòa án xác định dù chưa làm thủ tục sang tên nhưng việc mua bán giữa ông và vợ chồng Lam, Phú là có thật. Ông cũng xây dựng, sinh sống ổn định nhiều năm và không ai phản đối nên việc chị Lam nói chỉ vay tiền, không bán đất là không có căn cứ.

Do vậy, tòa tuyên anh Phú, chị Lam phải thực hiện sang tên; nếu họ từ chối, ông Cường có quyền dùng bản án này để đề nghị cơ quan chức năng cấp sổ cho mình.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

