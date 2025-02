Doanh nghiệp hỗ trợ tiền tỷ làm đường, huyện đồng ý, xã từ chối

Tự nguyện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường với kinh phí 3,15 tỷ đồng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 15/2, chủ nhà máy xát lúa Thu Trường Thịnh ông Hữu Trường cho biết, ngày 9/11/2016, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 4726/QĐ-UB chấp nhận chủ trương đầu tư thực hiện dự án nhà máy xay xát và sấy lúa của ông tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa với diện tích 14.646 m2.

Chủ nhà máy xát lúa Thu Trường Thịnh ông Hữu Trường cho biết ông làm đơn tự nguyện hỗ trợ 3,15 tỷ đồng nâng cấp con đường ở ấp 1, xã Mỹ Phú để phục vụ chung cho người dân. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc họp UBND huyện đồng ý, nhưng xã vẫn không đồng ý. Ảnh: Thiên Long

Điều trở ngại khó khăn lớn nhất theo ông Trường, hiện trạng con đường tiếp giáp quốc lộ 62 mặt rộng 4m, tráng đan dày 15cm, tải trọng thiết kế vào năm 2022 chỉ vận chuyển được 2,5 tấn khi qua khu vực nhà máy.

Về lâu dài tuyến giao thông này sẽ có nhiều phương tiện đi qua, do nối liền đường vành đai TP.Tân An. Mong muốn con đường không bị sụt lún, ngày 12/12/2023, ông Trường đã tự nguyện xin nâng cấp, mở rộng mặt lộ lên 5m (thêm mỗi bên 0,5m so với trước đó).

Cũng theo ông Trường, khi con đường được làm mới, nền đảm bảo chịu lực bằng bê tông cốt thép, có điểm bố trí 2 điểm tránh xe, tải trọng từ 2,5 tấn nâng lên 10 tấn. Trong quá trình sử dụng, nếu đường xuống cấp, hư hỏng nhà máy sẽ duy tu, sửa chữa bằng nguồn kinh phí cá nhân.

"Theo thiết kế này, tôi chấp nhận hỗ trợ không hoàn vốn hơn 3,15 tỷ đồng, chưa kể phần hiến toàn bộ phần đất 2 điểm mở rộng tránh xe hàng trăm m2", chủ nhà máy nói.

Đồng thuận với nhà tài trợ, ngày 23/5/2024, ông Nguyễn Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tổ chức cuộc họp với UBND xã Mỹ Phú, phía xã có ông Bùi Văn Quốc, Phó chủ tịch UBND xã. Thông báo cuộc họp nêu rõ, nhằm tạo điều kiện giao thông cho phương tiện doanh nghiệp, cũng như thuận lợi việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực.

"UBND huyện đồng ý về chủ trương để UBND xã Mỹ Phú tiếp nhận kinh phí tài trợ 100% không hoàn lại của Công ty TNHH Thu Trường Thịnh, giao UBND xã làm chủ đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn", ông Quân, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu.

Vì sao UBND xã không đồng ý?

Để thống nhất quan điểm, một lần nữa ngày 12/8/2024, ông Nguyễn Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tiếp tục chủ trì cuộc họp giải quyết kiến nghị xin nâng cấp đường giao thông nông thôn theo đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư của Công ty Thu Trường Thịnh.

Chính quyền xã Mỹ Phú kiến nghị UBND huyện Thủ Thừa cho ý kiến thi công con đường này với phương án thiết kế hạ tải công trình từ 10 tấn xuống còn 6 tấn. Trong khi phương án của chủ doanh nghiệp nâng 10 tấn. Chính vì vậy xã từ chối không nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Thiên Long

Lần họp này có đại diện các ngành, đơn vị thiết kế, phía xã Mỹ Phú có bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa (Bí thư Đảng ủy xã), ông Bùi Văn Quốc, Phó chủ tịch UBND xã. Qua nhiều ý kiến, cuối cùng Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, mặt đường mở rộng hết phần đất công, hiện trạng bằng bê tông cốt thép Mác 250, sức chịu tải thuận lợi nhất tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa phục vụ cho Cty TNHH Thu Trường Thịnh và nhân dân trong khu vực.

UBND huyện còn chỉ đạo, việc khai thác tuyến đường vận chuyển hàng hóa của công ty phải đảm bảo an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. UBND xã Mỹ Phú phải lắp đặt biển báo cho phép thời gian vận chuyển hàng hóa của tuyến đường, sau khi công trình được đưa vào khai thác sử dụng. Đồng thời, UBND huyện còn chỉ đạo chính quyền xã giao doanh nghiệp có trách nhiệm duy tu, sửa chữa thường xuyên khi mặt đường hư hỏng.

"Kinh phí đầu tư nâng cấp đường ở ấp 1 xã Mỹ Phú đoạn từ QL62 đến trụ sở doanh nghiệp do đơn vị này hỗ trợ 100% không hoàn lại. UBND xã Mỹ Phú sau khi tiếp nhận vốn hỗ tiến hành triển khai tổ chức thi công công trình đúng trình tự, quy định hiện hành", ông Quân nhấn mạnh.

Tại cuộc họp này, mọi việc tưởng chừng như tiến hành một cách thuận lợi, khi lãnh đạo huyện cùng các ngành nhất trí cao có sự chứng kiến của Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú. Tuy nhiên, UBND xã đã kiến nghị những vấn đề liên quan tải trọng con đường này.

Ngày 10/12/2024, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Quân lại tiếp tục tổ chúc cuộc họp lần thứ 3 với các ngành cùng UBND xã Mỹ Phú. Cụ thể, chính quyền xã Mỹ Phú kiến nghị UBND huyện cho ý kiến thi công con đường này với phương án thiết kế hạ tải công trình từ chịu tải trọng 10 tấn xuống còn 6 tấn.

Trong cuộc họp, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện khẳng định, đơn vị tư vấn lập phương án về tải trọng trục 10 tấn là đảm bảo khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế có hồ sơ sẽ thẩm định. Kết luận cuộc họp, ông Quân giao UBND Mỹ Phú mời Công ty Thu Trường Thịnh làm việc có biên bản thống nhất về tải trọng và hồ sơ thiết kế gửi về huyện.

Ngày 6/1/2025, ông Võ Phú Nhuận, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú ký công văn số 14/CV-UB về việc giải quyết nâng cấp đường của Công ty Thu Trường Thịnh.

Theo công văn này, căn cứ vào các cuộc họp lấy ý kiến của Đảng ủy, HĐND, MTTQVN xã, UBND xã…về nhu cầu lưu thông an toàn cho bà con nhân dân, hiện trạng mặt đường, nhà cửa kiến trúc trên đoạn đường đến Công ty Thu Trường Thịnh.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã chỉ đồng ý nâng tải trục đường dài khoảng 500m từ tải trục 2,5 tấn lên tải trục 6 tấn. Về phía ông Trường - chủ công ty đề nghị nâng tải trọng lên 10 tấn, do vậy, UBND xã không tiếp nhận tiền hỗ trợ dự án đầu tư nâng cấp đoạn đường.

"Long An kêu gọi nhà đầu tư vào tỉnh, huyện để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Chúng tôi cố gắng sản xuất, hỗ trợ nguồn vốn để nâng cấp con đường phục vụ nhu cầu chung. Chi phí nâng cấp đường chúng tôi chịu hết mà không hiểu sao vẫn gặp khó khăn, huyện đồng ý, xã thì không?", ông Trường thắc mắc và cho hay sẽ gửi đơn kiến nghị đến các cấp tỉnh Long An xem xét.