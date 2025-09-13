CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Tối 13/9, trên sân Thống Nhất, trận cầu tâm điểm giữa chủ nhà CLB Công an TP.HCM và Thép Xanh Nam Định. Tân binh Công an TP.HCM trở lại V.League sau 23 năm dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức đang có phong độ tốt trên sân nhà. Phía đối diện, nhà đương kim vô địch V.League với dàn hảo thủ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Điều này được khán giả chờ đợi màn so tài hấp dẫn.

Khán giả đến kín sân Thống Nhất để tiếp lửa cho các cầu thủ

Thép Xanh Nam Định đặt mục tiêu giành 3 điểm dù thi đấu trên sân khách. Nên ông Vũ Hồng Việt tung ra sân với sơ đồ 4-3-3 tập trung vào lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Họ nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực trung tuyến, triển khai tấn công đa dạng từ biên vào trung lộ, tận dụng khả năng càn lướt của 3 ngoại binh Brenner Marlos, Romulo, Caio Cesar và sự cơ động của các tiền vệ cánh.

Ngoại binh Caio Cesar khi đấu rộng tạo sức xuyên phá cho hàng công của Thép Xanh Nam Định

Họ tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm với mũi đánh thọc thẳng vào trung lộ của các ngoại binh. Bên cạnh đó, phía cánh phải với những pha leo biên của Lý Công Hoàng Anh và Trần Văn Kiên cũng khiến khung thành thủ môn Patrik Lê Giang chao đảo.

Raphael có những pha chuyển trạng thái hiệu quả

Tuy nhiên, ông Lê Huỳnh Đức cũng tỏ ra cao tay khi bố trí 5 tiền vệ nơi trung tuyến. Họ chủ động nhường sân để chờ đợi những sai lầm của đối thủ hòng tung ra những cú đấm búa tạ kết liễu đối thủ. Raphael là điểm sáng khi đá dạt biên với những pha xử lý mềm mại mở ra các đường lên bóng sáng nước cho CLB Công an TP.HCM. Dẫu vậy, Tiến Linh vẫn khá “lạc nhịp” khiến nhiều cơ hội chuyển trạng thái bị trôi qua.

Nguyễn Đức Phú bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh trong vòng cấm

Cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhất trong hiệp 1 thuộc về đội chủ sân Thống Nhất. Tình huống phản công chớp nhoáng của các cầu thủ Công an TP.HCM có độ sát thương cao khi bóng đến chân tiền vệ Nguyễn Đức Phú trong vòng cấm địa Thép Xanh Nam Định. Nhưng anh có cú sút chân trái không chính xác khi đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút bù giờ cuối cùng hiệp đấu đầu tiên.

Makrillos ngòi nổ nguy hiểm nơi hàng công của CLB Công an TP.HCM

Với thế trận phòng ngự phản công để đạt mục tiêu có điểm trên sân nhà, các học trò ông Lê Huỳnh Đức có những pha phản công mẫu nguy hiểm suốt hiệp 2. Makrillos là ngòi nổ với các pha phát động phản công.

Ngay đầu hiệp 2, anh có đường chuyền dài thuận đà băng lên của Tiến Linh. Đội trưởng CLB Công an TP.HCM bứt tốc tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh kịp bay người hết cỡ cứu thua ngoạn mục.

Bế tắc trên mặt trận tấn công, ông Vũ Hồng Việt phải thay tiền đạo cao kều Kyle vào sân nhằm tận dụng các pha tạt bóng bổng vào vòng cấm đia. Nhưng thủ môn Patrik Lê Giang vẫn đứng vững trước những sóng gió để bảo toàn mành lưới cho đội chủ nhà.

Cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định ngay trên sân nhà với tỷ số 0-0, Công an TP.HCM nối dài mạch trận bất bại trên sân nhà. Họ có cùng 7 điểm với Nam Định nhưng xếp thứ 4 sau đối thủ khi thua hiệu số.