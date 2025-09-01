CLB Công an TP.HCM chiêu mộ cựu tuyển thủ U20 Việt Nam Lê Khả Đức

V.League 2025/2026 đã đi qua được 3 vòng đấu, nhưng CLB Công an TP.HCM vẫn tiếp tục kiện toàn lực lượng, đặc biệt là về vấn đề trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mới nhất, đội bóng chủ sân Thống Nhất đã thông báo về việc đăng ký tài năng trẻ Lê Khả Đức vào đội 1 tham dự mùa giải 2025/2026.

"Cầu thủ Lê Khả Đức đã chính thức gia nhập đại gia đình CLB Bóng đá Công an TP. Hồ Chí Minh. Hậu vệ sinh năm 2007 có khả năng tranh chấp tốt và sở hữu những cú sút xa rất uy lực. Sự góp mặt của anh sẽ giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thêm nhiều lựa chọn cho hàng phòng ngự trong thời gian tới”, thông tin từ fanpage chính thức của CLB Công an TP.HCM cho hay.

Hậu vệ Lê Khả Đức. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Lê Khả Đức trưởng thành từ Học viên Juventus Academy và được đôn lên thi đấu cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (nay đổi tên thành CLB TP.HCM) từ đầu mùa giải 2024/2025. Hậu vệ 18 tuổi này đã có những biểu hiện rất tốt, thường xuyên được HLV Nguyễn Minh Phương trao cơ hội đá chính và từng đối đầu những cầu thủ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Nguyễn Hoàng Đức...

Ngoài ra, Lê Khả Đức cũng từng khoác áo các cấp độ đội trẻ Việt Nam như U17, U18, U19 và U20 Việt Nam. Hồi 9/2024, Lê Khả Đức từng được HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập vào danh sách U20 Việt Nam tham dự vòng loại Giải U20 châu Á 2025. Ông Vinh đánh giá rất cao tiềm năng của hậu vệ cánh này.

Được biết, Lê Khả Đức từng nằm trong nhóm 18 cầu thủ trẻ CLB TP.HCM (nay đổi tên thành CLB Công an TP.HCM) được lựa chọn sang “du học” tại tại CLB Gremio – một trong những đội bóng giàu truyền thống của Brazil và Nam Mỹ. Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2025 tại học viện bóng đá của Gremio.

Tuy vậy, vào phút chót, phía CLB Công an TP.HCM đã quyết định giữ lại Lê Khả Đức và đăng ký hậu vệ 18 tuổi này vào danh sách đội 1 nhằm giúp HLV Lê Huỳnh Đức có thêm những lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh.

