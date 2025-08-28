Gặp đối thủ "vừa miếng", CLB Công an TP.HCM có tìm lại niềm vui chiến thắng?

CLB Công an TP.HCM tìm lại niềm vui chiến thắng

Tối 28/8, trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón HAGL ở vòng 3 V.League 2025/2026. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin của ngưởi hâm mộ sau trận thua 0-3 trước Thể Công Viettel ở vòng 2.



Từ một đội bóng thường xuyên phải chiến đấu vì suất trụ hạng là CLB TP.HCM trước đây, với sự bổ sung nhân sự chất lượng như tiền đạo Raphael Schorr Utzig cùng các ngoại binh Matheus Felipe, Noel Mbo, Endick, CLB Công an TP.HCM đang cho thấy tiềm năng lớn.

Tiến Linh được kỳ vọng giúp CLB Công an TP.HCM tìm lại niềm vui chiến thắng

Dưới bàn tay của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP.HCM đã trở thành một tập thể có tổ chức, kỷ luật và đặc biệt là biết tận dụng cơ hội rất tốt. Điểm mạnh của Công an TP.HCM nằm ở hàng công với sự cơ động của Tiến Linh và sự hỗ trợ từ các ngoại binh. Họ không cần kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại sở hữu những miếng đánh sắc bén, đặc biệt là ở tốc độ của các cầu thủ tấn công. Chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ trước Hà Nội FC ở trận ra mắt chính là minh chứng rõ nhất cho sự hiệu quả của lối chơi phòng ngự phản công mà ông Huỳnh Đức đã áp dụng.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn còn bộc lộ sự thiếu ổn định sau trận thua đậm trước Viettel, đòi hỏi HLV Lê Huỳnh Đức phải điều chỉnh chiến thuật. Đặc biệt, trước đối thủ "vừa miếng", lại được thi đấu trên sân nhà, họ sẽ triển khai những miếng đánh trực diện ngay từ đầu để giành lợi thế. Họ nhiều khả năng sẽ áp đặt lối chơi, tận dụng các pha tấn công biên và sút xa để khai thác hàng thủ mỏng manh của HAGL.

Các ngoại binh của Công an TP.HCM cần khẳng định chất lượng chuyên môn ở trận đấu trước HAGL

Trong khi đó, HAGL đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Họ khởi đầu mùa giải với những trận đấu chưa thực sự thành công khi để thua 0-3 trước Becamex TP.HCM ở vòng 1 và hòa 1-1 trước Hà Nội FC ở vòng 2.

Sự non nớt trong kinh nghiệm của "những đứa trẻ nhà bầu Đức" khiến họ thiếu đi sự sắc bén cần thiết để cụ thể hoá những cơ hội tạo ra. Nhưng hàng thủ kiên cường của HAGL thể hiện trước Hà Nội FC sẽ giúp họ tự tin hơn trong việc tổ chức phòng ngự để hạn chế sức mạnh tấn công của CLB Công an TP.HCM trong chuyến làm khách này.

Trước một HAGL đang gặp khó khăn, đội bóng Sài thành chắc chắn đang rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới 3 điểm. Nhưng với tinh thần quyết tâm và khát khao chiến thắng, HAGL hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.



Đội hình dự kiến:

- CLB Công an TP.HCM: Lê Giang; Quang Hùng, Matheus Felipe, Gia Bảo, Huy Toàn; Quốc Cường, Endrick, Hoàng Phúc; Đức Phú, Tiến Linh, Raphael.

- HAGL: Trung Kiên; Du Học, Jairo, Quang Kiệt, Phước Bảo; Marciel, Hoàng Minh, Thanh Nhân, Ryan Hà, Vĩnh Nguyên; Conceicao.