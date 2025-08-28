Thể Công Viettel cho CLB Công an TP.HCM mượn cầu thủ Việt kiều 1m90

Lee Williams vì sao được Thể Công Viettel đem cho mượn?

Lee Williams sinh năm 2007, có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m90. Lee Williams có bố là người Anh và mẹ người Nam. Lee Williams có thể thi đấu ở hai vị trí tiền đạo cắm và tiền vệ tấn công.

Vào ngày 9/8, Lee Williams chính thức được Thể Công Viettel ký hợp đồng và tổ chức ra mắt. Do còn trẻ, Lee Williams được coi là ngôi sao có thể tỏa sáng và trở thành trụ cột trong tương lai của Thể Công Viettel.

Lee Williams đầu quân cho Thể Công Viettel nhưng được cho CLB Công an TP.HCM mượn. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Trước khi trở về Việt Nam và đầu quân cho Thể Công Viettel, Lee Williams khoác áo CLB Warrington tại National League North (giải hạng 6 Anh). Điểm nhấn đáng chú ý của Lee Williams tại Anh là từng được ra sân tại Cúp liên đoàn Anh trong màu áo CLB Stockport ở mùa 2024/2025.

Theo thông tin khi giới thiệu Lee Williams của Thể Công Viettel trên trang chủ thì: “Mới 18 tuổi, Lee Williams đã gây ấn tượng mạnh với khả năng điều tiết bóng, tư duy chiến thuật và tiềm năng trở thành cầu thủ tấn công xuất sắc trong tương lai”. HLV Velizar Popov của Thể Công Viettel đánh giá Lee Williams có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V.League.

Mặc dù vậy, Lee Williams là cầu thủ của tương lai chứ không phải trụ cột trong thời điểm hiện tại của Thể Công Viettel. Trước khi ký hợp đồng với Lee Williams, Thể Công Viettel đã chiêu mộ 3 cầu thủ Việt kiều gồm Kyle Colonna, Damian Vũ Thanh An và Tomas Dương Thanh Tùng. Trong đó, Dương Thanh Tùng đã có quốc tịch Việt Nam để có thể ra sân với tư cách nội binh.

Theo quy định, mỗi đội bóng tham dự V.League chỉ được đăng ký 2 cầu thủ Việt kiều. Do đó, Thể Công Viettel chưa thể sử dụng Lee Williams do phải nhường suất cho 2 cầu thủ khác.

Thông tin mới trên trang của VPF chia sẻ, CLB Công an TP.HCM đã đăng ký thi đấu cho cầu thủ Williams Lee Oliver Grant. Thông tin về tên, ngày sinh của cầu thủ này trùng khớp với Lee Williams nên có thể hiểu rằng Thể Công Viettel đem cầu thủ này cho CLB Công an TP.HCM mượn để tạo điều kiện được ra sân và tích lũy kinh nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Việt Nam. Tại CLB Công an TP.HCM, cơ hội của Lee Williams sáng sủa hơn tại Thể Công Viettel khi đội bóng này trước đó chỉ có 1 cầu thủ Việt kiều là thủ môn Patrik Lê Giang.