CLB HAGL lục đục nội bộ?

HAGL tiếp tục chuỗi trận thất vọng tại V.League 2025/2026 khi để thua CLB Công an TP.HCM với tỷ số 0-1 vào tối 28/8, không giành được chiến thắng sau 3 vòng đấu và chỉ có 1 điểm. Đây là trận thua thứ 2 của đội bóng phố Núi trong mùa giải mới.

Sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi đã dành lời khen cho đối thủ nhưng cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Ông chia sẻ: “Chúng tôi vắng nhiều trụ cột nên không thể có đội hình mạnh nhất để đối đầu với CLB Công an TP.HCM. Một số cầu thủ vẫn chưa hồi phục thể trạng sau hai trận đấu căng sức với các đối thủ mạnh trước đó”.

HAGL tiếp tục không thắng tại V.League 2025/2026.

Dù không có thành tích tốt, vị chiến lược gia này khẳng định rằng HAGLlà một tập thể gắn kết. Ông nói: “Đội bóng có một chiến thuật rõ ràng, và các cầu thủ luôn hỗ trợ nhau để thực hiện đấu pháp mà ban huấn luyện xây dựng. Tôi không nghĩ phong độ của đội phụ thuộc vào các ngoại binh, mà tất cả cầu thủ đều có nhiệm vụ quan trọng trong mỗi trận đấu".

Ngoài ra, HLV Lê Quang Trãi cũng không giấu được sự bức xúc khi bị đặt câu hỏi về chuyện lục đục nội bộ. Trong trận đấu với CLB Công an TP.HCM, một số cầu thủ như thủ môn Trần Trung Kiên và các hậu vệ Jairo, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Hữu Anh Tài đã trao đổi, nhắc nhở nhau sau bàn thua phút 42.

Ông phân tích: “Việc trao đổi và nhắc nhở giữa các cầu thủ là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp, nhất là trong không khí căng thẳng trên sân. Không có chuyện mất đoàn kết hay lục đục nội bộ trong đội bóng".

HAGL sẽ cần cải thiện phong độ để sớm tìm lại sự ổn định trong các trận đấu tiếp theo của mùa giải.

