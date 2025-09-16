CLB Ninh Bình lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Đội bóng của Hoàng Đức lập thành tích vô tiền khoáng hậu

Theo đó, đây được xem là cột mốc lịch sử chưa từng xuất hiện trong bóng đá Việt Nam. Đội bóng cố đô Hoa Lư đang bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với phong độ cực kỳ ấn tượng. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, CLB Ninh Bình toàn thắng cả ba, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Họ lần lượt vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (3-1), Đông Á Thanh Hóa (4-0) và SHB Đà Nẵng (3-1), tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng trước khi vòng 4 diễn ra.

Không chỉ thăng hoa ở V.League, thầy trò HLV Gerard Albadalejo còn khởi đầu suôn sẻ tại Cúp Quốc gia. Chiến thắng 4-2 trước CLB Phú Thọ giúp họ duy trì mạch bất bại ấn tượng kéo dài từ mùa giải năm ngoái. Trước đó, CLB Ninh Bình đã bất bại toàn bộ mùa Hạng Nhất 2024/2025 với 19 chiến thắng, 2 trận hòa để giành vé thăng hạng.

CLB Ninh Bình nâng chuỗi bất bại lên con số 27.

Tính trên cả ba đấu trường Hạng Nhất, Cúp Quốc gia và V.League, CLB Ninh Bình chưa để thua trong thời gian thi đấu chính thức suốt gần một năm qua (thất bại duy nhất chỉ đến sau loạt luân lưu trước Becamex TP.HCM ở tứ kết Cúp QG 2024/2025). Sự ổn định chính là chìa khóa làm nên chuỗi trận lịch sử này.

CLB Ninh Bình sở hữu hàng công cực ấn tượng, trong khi hàng thủ thi đấu kỷ luật và chắc chắn. Sự cân bằng ấy giúp đội bóng cố đô vừa bùng nổ, vừa bản lĩnh trong từng trận đấu.

Từ một tân binh, họ đang chứng minh đủ bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng, thay vì chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Nếu duy trì được sự ổn định và khát khao, đội bóng cố đô hoàn toàn có thể nghĩ tới những mục tiêu tham vọng hơn, thậm chí là cuộc đua đến ngôi vô địch.

