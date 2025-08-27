SHB Đà Nẵng thua ngược CLB Ninh Bình, HLV Lê Đức Tuấn nói gì?

HLV Lê Đức Tuấn nói gì sau trận thua CLB Ninh Bình?

Trả lời họp báo sau trận đấu ông Lê Đức Tuấn - HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng cho biết, đội bóng khởi đầu tốt và sớm dẫn trước, nhưng các cầu thủ lại chùng xuống, mất tự tin nên để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 1. “Đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm, còn các ngoại binh chưa đáp ứng được kỳ vọng”, HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận.

Ông Lê Đức Tuấn - HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm

Sau 3 vòng đấu, SHB Đà Nẵng mới chỉ có 1 điểm và đã thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. HLV Lê Đức Tuấn cho rằng đây là kết quả đáng lo ngại, nhưng vẫn tin vào sự trở lại: “So với mùa trước, tình hình hiện nay chưa phải quá tệ. Chỉ cần một chiến thắng, chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Toàn đội cần tận dụng quãng thời gian tới để cải thiện khả năng dứt điểm và sự gắn kết trong lối chơi. Tôi tin SHB Đà Nẵng sẽ làm được”.

Tiết lộ về kế hoạch sắp tới, HLV SHB Đà Nẵng cho biết có thể sẽ thay đổi sơ đồ chiến thuật để tăng cường sức tấn công: “Hiện nay chúng tôi chỉ chơi với một tiền đạo ngoại. Nhưng tôi đang tính đến phương án sử dụng 2 tiền đạo ngoại để tạo nhiều áp lực hơn lên khung thành đối phương. Còn với cầu thủ nội của chúng tôi, chất lượng chỉ ở mức trung bình khá, họ cần sự gắn kết và kiên trì nhiều hơn nữa.”

“Chúng tôi còn thiếu sự kiên trì và kinh nghiệm, nhưng tinh thần nỗ lực của cầu thủ là điều đáng ghi nhận. SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ”, ông Lê Đức Tuấn khẳng định.

Về phía mình, ông Gerard Albadalejo - HLV trưởng CLB Ninh Bình cho hay, thành tích ấn tượng này đến từ nỗ lực tập thể và tinh thần khiêm tốn, làm việc không ngừng của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện.

Ông Gerard Albadalejo - HLV trưởng CLB Ninh Bình trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Viết Niệm.

“SHB Đà Nẵng là đội bóng có lối chơi tập thể rất tốt, gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Họ đã chơi hay trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, chúng tôi kiểm soát thế trận tốt hơn và giành kết quả tích cực. Để thắng cả 3 trận đầu mùa là điều không hề dễ dàng,” HLV Gerard Albadalejo nhận định.

Nói về chất lượng mặt sân sau 3 vòng đấu, ông cho rằng các điều kiện thi đấu đang được cải thiện rõ rệt, mặt cỏ tốt, phù hợp cho các trận cầu đỉnh cao. Đây cũng là yếu tố góp phần giúp giải đấu ngày càng hấp dẫn và có tính chuyên môn cao.

Khi được hỏi về trận derby sắp tới gặp Thép xanh Nam Định, HLV trưởng CLB Ninh Bình cho biết đội sẽ tập trung trước hết cho trận đấu tại Cúp quốc gia, sau đó mới hướng sự chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Ông nhấn mạnh toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần nỗ lực và sự kỷ luật để hướng đến kết quả tốt hơn nữa.

