"Kẻ ngổ ngáo" CLB Ninh Bình có gì khiến nhiều "đại gia" V.League e ngại?

CLB Ninh Bình: Toàn thắng 3 trận, khởi đầu như mơ

Tân binh CLB Ninh Bình đang có sự khởi đầu mùa giải 2025/26 như mơ ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau 3 vòng đấu, CLB Ninh Bình toàn thắng, ghi tới 10 bàn và thủng lưới đúng 2 lần, tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2025/2026. Điều này càng ấn tượng hơn khi nhìn lại hành trình của CLB Ninh Bình từ suốt mùa giải hạng Nhất 2024/2025.

CLB Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2025/2026 với 3 trận toàn thắng.

CLB Ninh Bình đã trải qua chuỗi 23 trận bất bại liên tiếp (22 thắng, 1 hòa), thành tích mà hiếm đội bóng nào ở Việt Nam làm được trong những năm qua. Cụ thể hơn, không một đối thủ nào có thể đánh bại được CLB Ninh Bình trong khoảng 1 năm vừa qua.

“Dream Team” hội tụ: Ngoại binh đẳng cấp, nội binh tuyển chọn

Khác với những tân binh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, CLB Ninh Bình bước lên V.League với lực lượng mạnh đến mức được ví như “Dream Team”. Họ sở hữu các ngoại binh chất lượng cao như Geovane Magno (tiền vệ sáng tạo từng chinh chiến ở Hà Nội FC và Bình Định); Gustavo Henrique (nhà vô địch V.League 2023); Janclesio Santos (trung vệ Brazil dày dạn kinh nghiệm).

Bộ ba này nhanh chóng tạo ảnh hưởng trực tiếp, góp công lớn vào chuỗi toàn thắng của Ninh Bình FC. Đội chủ sân Ninh Bình còn có dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Hoàng Đức, Đức Việt, Quốc Việt, Thanh Bình…, tạo nên trục xương sống mạnh mẽ.

Đặc biệt, sự bổ sung từ HAGL và Thể Công Viettel như Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Đức Chiến, Dụng Quang Nho khiến chiều sâu đội hình Ninh Bình FC thuộc hàng tốt nhất giải đấu.

Gustavo Henrique dẫn đầu danh sách làm bàn V.League với 4 bàn sau 3 vòng đấu.

Dấu ấn HLV Tây Ban Nha

HLV Gerard Albadalejo không mất nhiều thời gian để để lại dấu ấn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng cho CLB Ninh Bình một lối chơi gây áp lực tầm cao, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tối đa sự cơ động của Hoàng Đức và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của ngoại binh.

Kết quả là đội bóng đất Cố đô vừa chắc chắn nơi phòng ngự, vừa bùng nổ trên hàng công, điều hiếm thấy ở một tân binh V.League.

Thử thách thực sự đang chờ

CLB Ninh Bình đang trở thành hiện tượng, nhưng cần nhìn nhận thực tế rằng 3 đối thủ đầu mùa của họ (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng) đều bị đánh giá ở nhóm trung bình yếu của V.League. Vì vậy, chuỗi trận bất bại chưa đủ để khẳng định CLB Ninh Bình đã sẵn sàng thách thức ngôi vương.

Thử thách thực sự sẽ đến ở vòng 4 ngày 22/9, khi Hoàng Đức và đồng đội chạm trán đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở trận đấu được xem như derby của bóng đá tỉnh Ninh Bình. Đó mới là bài kiểm tra chân thực nhất cho tham vọng của tân binh đất Cố đô.

Theo: Theo Tri thức và Cuộc sống