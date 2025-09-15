CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?

Theo nguồn tin của Bongdaplus, HLV Lê Quốc Vượng đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Việc HLV Quốc Vượng trở thành HLV trưởng của đội bóng tân binh này là thông tin gây bất ngờ với nhiều người.

Trước đó, CLB Phú Thọ (tiền thân Gia Định FC) sau khi chuyển “hộ khẩu” ra Bắc được dẫn dắt bởi HLV Flavio Cruz. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới nhất, nhà cầm quân người Brazil đã không có tên trong danh sách đăng ký, không trực tiếp chỉ đạo Phú Thọ ở trận gặp Ninh Bình tại vòng loại Cúp Quốc gia vừa qua. Người đứng chức danh HLV tạm quyền của Phú Thọ ở trận đấu mới đây là HLV Nguyễn Hoàng Huân Chương.

HLV Quốc Vượng sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Theo nguồn tin của Bongdaplus, ngay sau trận gặp Ninh Bình, CLB Phú Thọ đã “thay máu” toàn bộ thành viên trong Ban huấn luyện cũ bao gồm HLV trưởng Flavio Cruz và các cộng sự đã cùng ông làm việc trong 2 tháng vừa qua tại CLB Gia Định. Ở chiều ngược lại, BLĐ của Tập đoàn Xuân Thiện – nhà tài trợ mới của CLB Phú Thọ, đã quyết định bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng cùng toàn bộ ê-kip Ban huấn luyện tại CLB Hòa Bình trước đây tiếp quản ghế nóng.

Được biết, bên cạnh sự thay mới từ thành phần Ban huấn luyện, CLB Phú Thọ cũng sẽ có sự tăng cường của 15 cầu thủ cũ của CLB Hòa Bình. Trong đó, đội bóng đất Tổ sẽ tạm thời đăng ký 9 cầu thủ vào danh sách thi đấu ở giai đoạn 1 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. 6 cầu thủ sẽ nằm trong danh sách “chờ”, tiếp tục tập luyện theo đội và đợi cơ hội đăng ký ở giai đoạn lượt về.

Được biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, HLV Lê Quốc Vượng cùng các cộng sự đã bắt tay vào công việc chuẩn bị chuyên môn để hướng tới trận khai màn giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 trên sân Đồng Tháp ngày 20/9 tới. Trước đó, HLV Lê Quốc Vượng cũng đã có mặt trên sân Việt Trì để theo dõi trận đấu giữa CLB Phú Thọ và CLB Ninh Bình ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026. Dù phải nhận thất bại với tỷ số 2-4 trước CLB Ninh Bình nhưng các cầu thủ trẻ của CLB Phú Thọ đã có màn trình diễn ấn tượng, tạo ra nhiều khó khăn cho đội hình nhiều ngôi sao bên phía CLB Ninh Bình.

