CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

CLB PVF-CAND,Cựu trung vệ U23 Việt Nam là tân binh của CLB PVF-CAND

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt sinh năm 1999, có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m86. Trong sự nghiệp tính đến thời điểm này, Đoàn Anh Việt từng khoác áo nhiều đội bóng như Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC, Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng.

Cách đây hơn 2 năm, vào tháng 2/2023, sau khi thanh lý hợp đồng với Sài Gòn FC, Đoàn Anh Việt gia nhập Becamex Bình Dương và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức vào thời điểm đó. Mặc dù vậy, mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp với Đoàn Anh Việt khi anh chỉ được ra sân đúng 1 trận, còn lại phải ngồi dự bị hoặc thậm chí không được đăng ký thi đấu.

Đoàn Anh Việt là tân binh của CLB PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND

Ngoài cấp độ CLB, Đoàn Anh Việt được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến khi là cầu thủ được tăng cường của U23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022. Trong trận bán kết của giải đấu ấy giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste, Đoàn Anh Việt được HLV Đinh Thế Nam trao cho chiếc băng đội trưởng thay Dụng Quang Nho. Đến trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Đoàn Anh Việt tiếp tục được ra sân và góp công giúp đội nhà đoạt chức vô địch.

Tại SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, Đoàn Anh Việt từng được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách tập trung, chuẩn bị cho môn bóng đá nam. Mặc dù vậy Đoàn Anh Việt cuối cùng không thể cạnh tranh được vị trí với nhiều cầu thủ trụ cột khác.

Về lối chơi, Đoàn Anh Việt được đánh giá có tinh thần máu lửa, khả năng phòng ngự tương đối chắc chắn, đặc biệt là kỹ năng chống bóng bổng tốt nhờ có thể hình đẹp. Đoàn Anh Việt hiện cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và anh đang sẵn sàng thể hiện năng lực ở cấp độ cao nhất.

Trong mùa giải 2024/2025, CLB PVF-CAND chỉ xếp thứ ba chung cuộc tại giải hạng Nhất. Tuy nhiên, sau khi CLB Quảng Nam giải thể và CLB Trường Tươi Đồng Nai từ chối thế chỗ, CLB PVF-CAND đã tận dụng cơ hội này để có suất mời thi đấu tại V.League 2025/2026.

Với quỹ thời gian ngắn ngủi trước khi mùa giải mới bắt đầu, CLB PVF-CAND cần có những sự bổ sung nhân sự chất lượng. Chính vì vậy, sự có mặt của Đoàn Anh Việt hứa hẹn mang đến chất thép và sự vững vàng về phòng ngự cho CLB PVF-CAND.