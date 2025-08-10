Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:10 GMT+7

SHB Đà Nẵng quan tâm đến hậu vệ từng ra sân tại AFC Champion League?

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:10 GMT+7
Sau 1 mùa giải chơi khá thành công trong màu áo Hà Nội FC, Vũ Đình Hai đang được xem là hậu vệ cánh được nhiều CLB tại V.League quan tâm, trong đó có SHB Đà Nẵng.
SHB Đà Nẵng sắm hậu vệ cánh đầy tốc độ

Vũ Đình Hai từng ra sân tại AFC Champion League: Ảnh FBNV

Được biết, HLV Lê Đức Tuấn của SHB Đà Nẵng đã ngỏ ý muốn mượn Vũ Đình Hai từ Hà Nội FC để có được sự ổn định bên hành lang cánh. Tuy nhiên phía Hà Nội FC vẫn quyết định giữ người vì thấy rằng Vũ Đình Hai là cầu thủ nằm trong kế hoạch của HLV người Nhật Bản - Makoto Teguramori.

Trong quá khứ, Vũ Đình Hai là học viên ưu tú của lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội từ khi mới 10 tuổi. Trải qua quá trình rèn luyện tại các cấp độ trẻ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại các CLB hạng Nhất, cầu thủ quê Thanh Hóa chính thức được đôn lên đội I từ năm 2023, sau đó được cho một số CLB hạng Nhất mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Vũ Đình Hai cũng từng là thành viên của ĐT U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trong đó, anh thuộc nhóm viện binh đợt một của U23 Việt Nam và đã có những đóng góp đáng kể trong chiến dịch tại Campuchia.

Vũ Đình Hai là hình mẫu hậu vệ cánh hiện đại tại V.League: Ảnh FBNV

Dù được biết đến là một cầu thủ chơi tấn công bên hành lang cánh phải, nhưng tại Hà Nội FC, Vũ Đình Hai lại thể hiện được vai trò hậu vệ cánh trái với điểm mạnh là tốc độ và sự linh hoạt.

Thời HLV Lê Đức Tuấn còn dẫn dắt Hà Nội FC, Vũ Đình Hai là người đã được khai sáng chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Không chỉ chơi tròn vai, cầu thủ sinh năm 2000 còn là một thứ vũ khí lợi hại khi tham gia tấn công với những pha thoát xuống đầy tốc độ để tạo cơ hội cho các đồng đội lập công.

BLV Hoàng Hải (FPT Play) nhận xét về tân binh của SHB Đà Nẵng: “Vũ Đình Hai là mẫu cầu thủ cần mẫn, lên công về thủ nhịp nhàng và luôn giữ được tinh thần cầu thị trong tập luyện cũng như thi đấu. Đình Hai chính là hình mẫu hậu vệ Wing-back mà xu hướng bóng đá hiện đại đang rất ưa chuộng, tôi tin rằng trong tương lai không xa, V.League sẽ chứng kiến 1 mẫu hậu vệ kiểu mới với cái tên Vũ Đình Hai”.

Có thể nói nếu có được Đình Hai trong đội hình HLV Lê Đức Tuấn sẽ yên tâm có 1 vị trí "cứng" bên hành lang cánh. Trong nhiều trường hợp, Đình Hai cũng hoàn toàn có thể đẩy lên chơi như 1 tiền vệ cánh với kỹ thuật cá nhân tốt cùng tốc độ ấn tượng.

