CLB TP.HCM đổi tên thành... CLB Công an TP.HCM?

Chiều 8/7, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có cuộc họp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cùng đại diện CLB TP.HCM. Nội dung cuộc họp xoay quanh hướng hoạt động của CLB TP.HCM trong thời gian tới.

Thông tin từ Tuổi Trẻ Online cho hay, tại cuộc họp, UBND TP.HCM đã thống nhất về mặt chủ trương, chuyển giao CLB TP.HCM cho Công an TP.HCM sau khi đại diện của hai đơn vị này đều đồng thuận. Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận đội và đăng ký thi đấu ngay mùa giải mới 2025/2026.

CLB TP.HCM chuẩn bị đổi tên thành CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB TP.HCM.

Các kế hoạch cụ thể về việc chuyển giao, hướng hoạt động của đội bóng sau khi đổi tên sẽ được Công an TP.HCM và CLB TP.HCM bàn bạc thêm trong thời gian tới.

Với kinh phí hạn chế, CLB TP.HCM bao mùa qua chỉ toàn lo trụ hạng. Gần nhất, đội xếp hạng 10/14 đội ở V.League 2024/2025 với 28 điểm sau 26 trận.

Vì thế việc chuyển giao đội bóng sang ngành công an được kỳ vọng sẽ được đầu tư tốt hơn, để đem thành tích về tương xứng cho bóng đá TP.HCM mới sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt là tiếp nối thành tích của CLB Công An TP.HCM ngày trước.

Như vậy, V.League sắp tới sẽ có thêm trận derby ngành thú vị trở lại giữa CLB CAHN và CLB Công an TP.HCM.

CLB Công An TP.HCM được thành lập vào năm 1976, là một trong ba đội bóng lớn giàu truyền thống trước đây của TP.HCM bên cạnh CLB Cảng Sài Gòn và Hải Quan.



Thập niên 1990 là thời kỳ vàng son của CLB Công An TP.HCM. Đội lần đầu tiên vô địch quốc gia 1995, hai lần vô địch Cúp quốc gia 1998 và 2000-2001.



CLB Công An TP.HCM đã đóng góp nhiều cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển Việt Nam như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Phùng Thanh Phương, Nguyễn Việt Thắng...



Năm 2002, CLB Công An TP.HCM giải thể, đổi tên thành CLB Ngân Hàng Đông Á kể từ vòng 12 V.League 2001/2002.

