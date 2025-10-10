Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 10/10/2025 18:37 GMT+7

Cô giáo Ninh Bình bất ngờ khi nhận được 20 tỷ đồng vào tài khoản và hành động dứt khoát

Thứ sáu, ngày 10/10/2025 18:37 GMT+7
Hành động liêm chính của cô giáo Nguyễn Thúy Hiền (Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, Ninh Bình) khi nhận được một khoản tiền “khủng” chuyển nhầm vào tài khoản đã nhận được sự quan tâm của dư luận.
Cô Nguyễn Thúy Hiền (54 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình vừa có chia sẻ với PV Dân Việt về sự việc đặc biệt mình gặp phải.

Cụ thể, sau khi nhận được thông báo về một khoản tiền lớn hơn 20 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân, cô đã lập tức trình báo cơ quan công an địa phương.

Từ nghi ngờ lừa đảo đến hành động liêm chính

Kể lại sự việc, cô Hiền cho biết, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 8/10, khi cô vừa đến trường thì nhận được một số điện thoại lạ gọi đến. Sợ bị lừa đảo, cô không nghe máy. Sau đó, một số khác gọi lại nhưng do đang trong giờ dạy nên cô vẫn bỏ qua.

Cô Nguyễn Thúy Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lộc chia sẻ tới PV Dân Việt. Ảnh: NS

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cô Hiền nhận được cuộc gọi từ một đầu số Hà Nội, người gọi giới thiệu là phía công an và thông báo có một tài khoản chuyển nhầm. Lúc này, cô Hiền kiểm tra tài khoản vẫn chưa thấy có số dư.

"Họ đề nghị tôi ra ngân hàng để làm việc, và còn nói hỗ trợ 5.000.000 đồng đi lại. Nghe đến đoạn này, tôi càng nghi ngờ là lừa đảo hơn", cô Hiền kể lại với PV Dân Việt.

Để tránh bị lợi dụng và đảm bảo an toàn, ngay sau khi dạy xong, cô Hiền đã trình báo với Công an xã Quỳnh Lưu. Các đồng chí công an nói đã nhận được thông tin và hướng dẫn cô về nhà.

Cô Hiền kiểm tra số điện thoại báo chuyển nhầm hơn 20 tỷ đồng vào tài khoản. Ảnh: NS

Khi về đến nhà kiểm tra lại, cô Hiền bất ngờ phát hiện số dư trong tài khoản của mình đã có hơn 20 tỷ đồng.

Với sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, cô Hiền đã yêu cầu đại diện người chuyển tiền, công an địa phương và bản thân cùng làm thủ tục để chuyển lại toàn bộ số tiền này vào ngày 9/10.

Trường Tiểu học Phú Lộc (xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình) - nơi cô Hiền đang công tác. Ảnh: NS

Đơn vị chuyển nhầm số tiền này được xác định là Công ty CP tư vấn phát triển Châu Á (trụ sở tại phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội). Đơn vị này đã liên hệ với cô Hiền để nhận lại.

Bài học về sự cảnh giác của cô giáo Hiền ở Ninh Bình

Lý giải cho sự cẩn trọng của mình, cô Nguyễn Thúy Hiền chia sẻ: “Tôi luôn cẩn trọng bởi hiện nay có nhiều chiêu trò lừa đảo nên khi thấy bất thường thì phải bình tĩnh, trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, phải thường xem báo, đài để biết thêm thông tin”.

Cô Hiền khuyên mọi người phải bình tĩnh khi gặp những tình huống trên. Ảnh: NS

Được biết, cô Nguyễn Thúy Hiền là một giáo viên tận tâm với 34 năm trong nghề, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua của ngành, là giáo viên giỏi cấp huyện Nho Quan (cũ), và là Đảng viên xuất sắc.

Hành động dứt khoát, liêm chính của cô giáo Hiền là một tấm gương sáng về đạo đức, đồng thời là lời nhắc nhở về sự cảnh giác cao độ mà mỗi người cần có trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay.

Từ khóa:
