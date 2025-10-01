Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển. Từ xã cho đến thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển xứng đáng với tầm vóc.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã báo cáo nhanh về những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.
Theo báo cáo, rạng sáng 29/9, do triều cường, gió mạnh cấp 9 và sóng lớn đã làm sụt lún nghiêm trọng đoạn đê biển Hải Thịnh III tại K25+570. Tiếp đó, từ 3h đến 7h ngày 30/9, nhiều cơn lốc xoáy nguy hiểm quét qua các xã ven biển, khiến 9 người chết và 50 người bị thương.
Thống kê ban đầu cho thấy, có 21 nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 2 nhà sập tầng 2, và hơn 1.200 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ngoài ra, 12 điểm trường học cùng nhiều cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Ninh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp, huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu. Khoảng 2.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được tổ chức di dời đến nơi an toàn.
Tỉnh cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng (25 triệu đồng/người) và người bị thương (5 triệu đồng/người). Các cơ sở y tế được chỉ đạo tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.
Đồng thời, tỉnh đã khẩn trương khắc phục sự cố đê Hải Thịnh III và cho phép người dân trở về nhà từ 8h ngày 30/9. Về lâu dài, tỉnh Ninh Bình kiến nghị Trung ương nghiên cứu dự án nâng cấp toàn tuyến đê biển để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Ông Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục. Cần khẩn trương sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng thiết yếu, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Cũng trong buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10.
Sáng 1/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn đã đến thăm, trao quà Trung thu 2025 cho thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương Lai và Trường chuyên biệt Tương Lai cơ sở 2, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.