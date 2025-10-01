Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 và lốc xoáy tại Ninh Bình làm 9 người tử vong, 50 người bị thương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã báo cáo nhanh về những thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ngày 1/10. Ảnh: AT

Theo báo cáo, rạng sáng 29/9, do triều cường, gió mạnh cấp 9 và sóng lớn đã làm sụt lún nghiêm trọng đoạn đê biển Hải Thịnh III tại K25+570. Tiếp đó, từ 3h đến 7h ngày 30/9, nhiều cơn lốc xoáy nguy hiểm quét qua các xã ven biển, khiến 9 người chết và 50 người bị thương.

Thống kê ban đầu cho thấy, có 21 nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn, 2 nhà sập tầng 2, và hơn 1.200 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Ngoài ra, 12 điểm trường học cùng nhiều cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 10 và lốc xoáy gây ra trên địa bàn. Ảnh: AT

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Ninh Bình đã ban bố tình huống khẩn cấp, huy động lực lượng và phương tiện ứng cứu. Khoảng 2.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Tỉnh cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng (25 triệu đồng/người) và người bị thương (5 triệu đồng/người). Các cơ sở y tế được chỉ đạo tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.

Đồng thời, tỉnh đã khẩn trương khắc phục sự cố đê Hải Thịnh III và cho phép người dân trở về nhà từ 8h ngày 30/9. Về lâu dài, tỉnh Ninh Bình kiến nghị Trung ương nghiên cứu dự án nâng cấp toàn tuyến đê biển để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ưu tiên cao nhất là an toàn tính mạng và đời sống nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: AT

Ông Lê Minh Hưng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân, nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục. Cần khẩn trương sửa chữa hệ thống đê điều, hạ tầng thiết yếu, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

ÔngLê Minh Hưng trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho nhân dân Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: AT

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao hỗ trợ cho tỉnh Ninh Bình. Ảnh: AT





Cũng trong buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10.