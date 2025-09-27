“Cơ hội rộng mở cho ĐT Việt Nam nếu ĐT Malaysia bị xử thua là điều công bằng”

ĐT Việt Nam “ngược dòng” trước ĐT Malaysia?

Tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam đã thua đậm ĐT Malaysia 0-4 ở lượt trận thứ hai bảng F trên sân Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 10/6. Trong cuộc đọ sức này, ĐT Malaysia sử dụng đội hình xuất phát có rất nhiều cầu thủ nhập tịch và họ thể hiện sự áp đảo rõ rệt về chuyên môn.

ĐT Việt Nam ở trận đấu đó chỉ trụ được hiệp một và giữ tỷ số là 0-0. Sau đó, sang hiệp hai, ĐT Malaysia với sự vượt trội về nhiều mặt và liên tiếp ghi bàn và thắng chung cuộc 4-0. Theo quy định của vòng loại, chỉ đội đầu bảng mới giành vé dự VCK nên cơ hội dành cho ĐT Việt Nam trở nên vô cùng mong manh sau thất bại nặng nề đó.

ĐT Malaysia đã dùng nhiều cầu thủ nhập tịch không đúng quy định để đánh bại ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Mặc dù vậy, hôm qua, (26/9), Ủy ban Kỷ luật LĐBĐ thế giới (FIFA) đã quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ Malaysia do vi phạm Điều 22 trong Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu. Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) nêu rõ: Theo thông báo từ FIFA, FAM đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đều đã ra sân trong trận ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam vừa qua.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

Nếu FAM kháng cáo không thành công, gần như chắc chắn ĐT Malaysia không chỉ bị hủy kết quả trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 mà còn bị xử thua 0-3. Thậm chí, ĐT Malaysia còn đối diện với khả năng bị xử thua thêm trận gặp ĐT Nepal thuộc lượt trận đầu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 (trước đó thắng 2-0) và 2 trận đấu khác gặp ĐT Palestine và ĐT Singapore ở đợt FIFA Days tháng 9 vừa qua.

Đánh giá về điều này, BLV Quang Huy nhận định: “Vậy là đã rõ! Mọi câu chuyện liên quan đến vấn đề gian lận nhập tịch của bóng đá Malaysia là hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta sẽ chờ đợi kết luận cuối cùng của FIFA nếu như Malaysia gửi kháng cáo. Cánh cửa đi Asian Cup 2027 với ĐT Việt Nam vẫn chưa đóng lại!”.

ĐT Việt Nam có thể đảo ngược tình thế nếu ĐT Malaysia bị xử thua cả 2 trận đã đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Đồng quan điểm, nhà báo Minh Hải nêu kỹ lại các thông tin liên quan đến án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA dành cho FAM, 7 cầu thủ Malaysia và khẳng định: “Đây là tin vui với bóng đá Việt Nam. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều chờ đợi điều này. Tôi tin rằng ĐT Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 trước ĐT Malaysia khi kết quả của trận lượt đi nhiều khả năng bị hủy. Khi đó, cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup 2027 sẽ rộng mở với ĐT Việt Nam”.

Nêu ý kiến của mình, BLV Hoàng Hải nhấn mạnh: “Cơ hội rộng mở cho ĐT Việt Nam nếu ĐT Malaysia bị xử thua là điều công bằng. Ngay từ khi FAM nhập tịch cầu thủ ồ ạt và thậm chí mang tính “thần tốc” về cách làm này để hướng tới việc đánh bại ĐT Việt Nam, tư cách thi đấu của nhiều cầu thủ đã bị đặt dấu hỏi.

Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông khu vực cũng khá thắc mắc về biện pháp nhập tịch cầu thủ của FAM. Điều đó đã khiến ĐT Malaysia mạnh hơn hẳn nhưng không lại không tuân thủ đúng luật chơi và đang đối diện nguy cơ phải trả giá đắt. Đây là bài học cho tất cả các liên đoàn bóng đá thành viên trong khu vực Đông Nam Á về vấn đề nhập tịch cầu thủ, trong đó có chính VFF”.