Sau khi liên tiếp 2 phiên giảm mạnh, vốn hoá của Kinh Bắc "bốc hơi" 1.000 tỷ xuống còn hơn 22.600 tỷ đồng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Kinh Bắc bất ngờ sụt giảm hàng chục tỷ đồng sau kiểm toán. Điều này trái ngược hoàn toàn với phiên ngày 31/3, khi mã cổ phiếu bất động sản KBC tăng "dựng đứng" trước thông tin mới về dự án 1,5 tỷ USD với Tập đoàn của Donald Trump.

Diễn biến cổ phiếu KBC của Tập đoàn Kinh Bắc khi kết phiên giao dịch ngày 2/4. Ảnh: FireAnt

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, Kinh Bắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 423 tỷ đồng, giảm 36,8 tỷ đồng so với con số trong báo cáo quý 4/2024 do công ty tự lập.

Lãnh đạo Kinh Bắc lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lợi nhuận của công ty liên kết sụt giảm, kéo theo khoản mục lãi/lỗ từ công ty liên kết trong năm bị ảnh hưởng. Kết quả này thấp hơn đáng kể so với mức lãi 2.245 tỷ đồng của năm 2023, đồng thời là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2020.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 6/3/2025, KBC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 lần 1, nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với tổng doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ - gấp 3 lần và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ - cao gấp 7 lần so với thực hiện năm 2024.

Tại đại hội, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC chia sẻ về câu chuyện được quan tâm bậc nhất hiện nay là thời kỳ Trump 2.0. Ông cho biết, việc Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền sẽ mang lại nhiều tích cực như việc áp thuế cao nên dòng tiền dịch chuyển đầu tư tiếp tục đổ dồn vào Việt Nam, điều này sẽ giúp KBC hưởng lợi lớn.

Ông cho biết, các khu đô thị, khu công nghiệp mà KBC đã chuẩn bị từ 10 - 20 năm qua vừa được chấp thuận đầu tư trong tháng đầu năm 2025. Do vậy, Chủ tịch Kinh Bắc cảm thấy tiếc cho các cổ đông trước kia vì họ đã rời Công ty. Còn cổ đông hiện nay, ông Tâm tin tưởng 2025 sẽ là năm tươi sáng của KBC.

Thực tế, đây không phải lần đầu ông Tâm "tự tin" về triển vọng của KBC và cổ phiếu Công ty. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Tâm từng nói: "Ai mà bỏ KBC sau này ân hận". Nhìn vào diễn biến giao dịch KBC, sau khi đạt đỉnh cao vào cuối năm 2021, thị giá KBC liên tục biến động và hiện đang ở vùng 30.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 34% so với mức đỉnh năm 2021.

Diễn biến cổ phiếu bất động sản khi kết phiên giao dịch ngày 2/4. Ảnh: Vietstock

Nhìn rộng trên toàn nhóm nhành bất động sản, nhóm ghi nhận kết phiên có 1 mã tăng trần, 41 mã tăng giá, 58 mã đứng giá, 38 mã giảm giá và 1 mã giảm sàn.

Các mã phủ xanh trong phiên hôm nay phần lớn đến từ những doanh nghiệp bất động sản lớn như VIC +1,17%; VRE + 0,75%; HDC +0,72%; DXG +0,63%; TCH +0,83%;...



Đáng chú ý, mã KSF của Tập đoàn Sunshine tuy chưa chạm trần nhưng cũng ghi nhận tăng mạnh với mức tăng 9,85% so với phiên ngày hôm qua, lên 73.600 đồng/cổ phiếu. Trước đó, sau 5 phiên liên tục tăng trần hồi giữa tháng 3, lãnh đạo Sunshine cho biết, việc tăng đến từ sự kỳ vọng và/hoặc các yếu tố cung cầu trên thị trường chứng khoán và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Cũng theo chia sẻ mới nhất của Tổng Giám Đốc Sunshine Group, bên cạnh việc cảm ơn sự tin tưởng của các nhà đầu tư về việc trở lại mạnh mẽ và tái cấu trúc của Sunshine Group, ông Trường cũng lên tiếng cảnh báo nhà đầu tư: "Thị trường đang có những đợt sóng ngắn hạn đầy hấp dẫn, nhưng nhà đầu tư không nên chạy theo đám đông. Hãy cẩn trọng khi mua vào, giá trị thực của doanh nghiệp cần được đánh giá qua năng lực tài chính, tiến độ dự án và khả năng sinh lời dài hạn, chứ không chỉ dựa vào tâm lý thị trường"

Diễn biến cổ phiếu KSF của Tập đoàn Sunshine tại phiên giao dịch ngày 2/4. Ảnh: FireAnt

Kết phiên giao dịch ngày 2/4, VN-Index tăng 0,5 điểm lên 1.317,83 điểm. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index dừng ở 238,13 điểm, tăng 1,72 điểm (+0,73%); UPCoM-Index tăng 0,17 điểm (+0,17%) lên 98,64 điểm.

Sắc xanh chiếm ưu thế trên bản điện tử với 393 mã tăng, 29 mã tăng trần, 339 mã giảm và 9 mã giảm sàn.