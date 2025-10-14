Chủ đề nóng

Cổ phiếu họ Gelex tăng như 'lên đồng', nhóm trụ Vingroup cũng không cứu được đà giảm của thị truờng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 16:13 GMT+7
Nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, đặc biệt VIC và VHM, nhóm bất động sản trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng 1,64%, giúp thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên 14/10.
Cổ phiếu họ Vingroup “gồng gánh” thị trường, nhóm bất động sản lội ngược dòng

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 35 mã tăng giá và 54 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn.

Cổ phiếu bất động sản tăng 1,64% lên 108,4 điểm do nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồng gánh chỉ số.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản lội ngược dòng so với đà giảm của thị trường chung nhờ lực kéo chính của nhóm cổ phiếu trụ nhà Vingroup.

Cụ thể, mã VIC của Vingroup tiếp tục tăng 3,16% so với phiên giao dịch liền kề, lên 211.900 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes tăng 2,25% lên 127.000 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, mã VIC còn có thời điểm tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, giá sát mốc 220.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa được đẩy lên trên 844.000 tỷ đồng, khối tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng vượt mốc 20 tỷ USD.

Thông tin đáng chú ý nhất được cho là hỗ trợ đà tăng giá đến từ việc ngày 13/10, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ thực hiện công tác khảo sát, phục vụ nghiên cứu và thiết kế Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh. VinSpeed, công ty con phụ trách trụ cột Hạ tầng của Vingroup, là đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án 67 tỷ USD này.

Chỉ duy nhất mã VRE của Vincom Retail đảo chiều giảm nhẹ 0,58% xuống 42.750 đồng/cổ phiếu.

Đặc biệt, 2/3 mã này còn góp hơn 8,5 điểm tăng vào chỉ số chung ngày hôm nay.

Sắc xanh còn lan toả trong nhóm ngành từ nhiều mã lớn như: PDR +1,01%; CEO +4,83%; DIG +0,44%; HDC +2,03%;...

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trong nhóm này khi nhiều cổ phiếu lớn như BCM, KDH, KBC, DXG, NVL, NLG... bị bán mạnh, mất từ 1 đến 5% giá trị.

Sắc tím trong nhóm bất động sản còn gọi tên tân binh CRV của Bất động sản CRV (doanh nghiệp bất động sản chủ lực thuộc Hoàng Huy Group - TCH) khi tiếp tục có phiên tím trần thứ 3 liên tiếp kể từ khi chào sàn ngày 10/10.

Tại mức giá 35.650 đồng/cổ phiếu, CRV đã tăng 37,1%; vốn hóa đạt gần 24.000 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (ngày 1/7/2025), TCH của doanh nhân Đỗ Hữu Hạ chính là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên địa bàn TP. Hải Phòng (đã bao gồm tỉnh Hải Dương cũ). Hơn 3 tháng qua, giá TCH tăng thêm gần 50% lên mức 25.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt 22.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu CRV kể từ khi chào sàn HoSE tới nay. Ảnh: FireAnt

Ngoài nhóm cổ phiếu bất động sản, trong nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái nhà Gelex cũng hút ánh nhìn khi tăng như "lên đồng".

Cụ thể, mã GEX và GEE cùng tăng trần, riêng GEX ghi nhận dư mua hơn 3,4 triệu cổ phiếu và khối lượng khớp lệnh bùng nổ với hơn 50 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 tới nay.

Diễn biến nhóm cổ phiếu công nghiệp. Ảnh: Vietstock

VN-Index 'tuột tay' mốc 1.800 điểm

Sau nhiều phiên tăng ấn tượng, VN-Index bất ngờ quay đầu giảm giá cuối phiên hôm nay, mất điểm ngay trước ngưỡng kỳ vọng 1.800 điểm. Dòng tiền đổ vào thị trường nghiêng về chốt lời ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Vào cuối phiên chiều, dòng tiền trên thị trường chuyển hướng tiêu cực khi lực bán áp đảo. Số mã giảm giá cao gấp hơn ba lần số mã tăng.

Chốt phiên, VN-Index mất 4,06 điểm, lùi về 1.761,06 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,02 điểm xuống 275,33 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,45 điểm lên 113,15 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường bùng nổ với giá trị giao dịch hơn 56.600 tỷ đồng, riêng sàn HoSE đạt hơn 52.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,56 tỷ cổ phiếu được sang tay. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào bên bán, với 256 mã giảm giá trên HoSE, trong khi chỉ có 76 mã tăng.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10. Ảnh: Vietstock

Nhóm vật liệu xây dựng như HPG, NKG, DCM, HSG... bị bán mạnh, đồng loạt mất trên 2% giá trị. Các nhóm ngành còn lại phần lớn đóng cửa trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh trên cả ba sàn với tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT dẫn đầu danh sách bị rút vốn với 336 tỷ đồng, theo sau là SSI -272 tỷ đồng, VRE -221 tỷ đồng, KDH -194 tỷ đồng, HPG -192 tỷ đồng, HDB -188 tỷ đồng, cùng nhiều mã khác như DXG, MSN, BID, MBB cũng bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VHM được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị 363,6 tỷ đồng, tiếp đến là VIC +215 tỷ đồng, VCB +128 tỷ đồng. Một số mã khác như VIX, PDR, DIG cũng được mua vào nhưng giá trị ở mức thấp.

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index

Mã VIC của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt mốc 200.000 đồng, cổ phiếu bất động sản dẫn dắt VN-Index

Cổ phiếu bất động sản 'họ Vingroup' tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm

Cổ phiếu bất động sản "họ Vingroup" tiếp tục giữ vai trò động lực đưa VN-Index bật hơn 1.740 điểm

Hai cổ phiếu bất động sản VHM - VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn sóng, VN-Index vượt đỉnh 1.700 điểm

Hai cổ phiếu bất động sản VHM - VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn sóng, VN-Index vượt đỉnh 1.700 điểm

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Nhà đất
Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nhà đất
Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng giá trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Nhà đất
Đà Nẵng thêm dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, cung cấp gần 1.000 căn hộ cho người dân

Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng

Nhà đất
Khối bất động sản của Ngân 98 khoe trước khi bị bắt: Từ việc mua 9 mảnh đất 1 lần đến căn penthouse 80 tỷ đồng

Đọc thêm

Vì sao 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam?

Văn hóa - Giải trí

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera xuất hiện tại TPHCM vào sáng nay (14/10) trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ Việt Nam.

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân
Văn hóa - Giải trí

17 năm hôn nhân của vợ chồng Ốc Thanh Vân

Văn hóa - Giải trí

Ốc Thanh Vân và chồng mới đây đã kỉ niệm 17 năm ngày cưới trong không khí ấm cúng và nhẹ nhàng ở Thái Lan.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nêu lý do cần quản lý đặc biệt đất hiếm
Tin tức

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nêu lý do cần quản lý đặc biệt đất hiếm

Tin tức

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, đất hiếm hiện nay là một loại hàng hóa đặc biệt, tạo ra ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao trên toàn thế giới dẫn đến yêu cầu phải có những cơ chế quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động có liên quan đối với loại hình khoáng sản này.

Hành trình cống hiến của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang
Chuyển động Sài Gòn

Hành trình cống hiến của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 30 năm công tác, ông Trần Lưu Quang đi lên từ cơ sở, đảm nhận nhiều trọng trách trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Không còn 'mở cửa đại trà', Gia Lai chọn nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp theo 3 tiêu chí khắt khe
Kinh tế

Không còn "mở cửa đại trà", Gia Lai chọn nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp theo 3 tiêu chí khắt khe

Kinh tế

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, sẽ siết chặt quản lý, chỉ lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có năng lực đối với khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ba tiêu chí then chốt được tỉnh “chốt” gồm: năng lực tài chính, khả năng lấp đầy và chất lượng thu hút đầu tư. Những dự án không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét thu hồi, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Ít nhất ba doanh nghiệp nhà nước lọt Top 500 doanh nghiệp doanh thu lớn nhất thế giới
Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội: Ít nhất ba doanh nghiệp nhà nước lọt Top 500 doanh nghiệp doanh thu lớn nhất thế giới

Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, phát triển doanh nghiệp nhà nước không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hai rau này xào với nhau vừa dễ làm lại bổ gan, tráng dương, ngon hơn cả thịt
Gia đình

Hai rau này xào với nhau vừa dễ làm lại bổ gan, tráng dương, ngon hơn cả thịt

Gia đình

Món ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng và tốt cho sức khỏe.

Hành trình mang “phúc lộc & bình an” vào từng cây giống
Doanh nghiệp

Hành trình mang “phúc lộc & bình an” vào từng cây giống

Doanh nghiệp

Giữa những thách thức của nông nghiệp hiện đại – từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đến sự nhiễu loạn của thị trường giống, việc chọn được cây giống chất lượng càng trở nên sống còn với nông dân. Bởi một cây giống tốt không chỉ quyết định năng suất, mà còn là niềm tin cho cả mùa vụ. Và giữa dòng chảy ấy, có những người vẫn chọn đi chậm, làm nghề bằng cái tâm, họ xem mỗi mầm cây là khởi đầu của “phúc lộc và bình an”.

Hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ được 'phù phép bằng hóa chất' thành thịt bò Wagyu
Pháp luật

Hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ được "phù phép bằng hóa chất" thành thịt bò Wagyu

Pháp luật

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất thịt bò giả quy mô lớn, thu giữ hơn 60 tấn thịt trâu nhập từ Ấn Độ được “phù phép” bằng hóa chất để biến thành thịt bò Wagyu cao cấp.

Gỡ xong pháp lý, Sunshine Group chuẩn bị tung hơn 20 tòa chung cư cao cấp gần kề Phú Mỹ Hưng
Kinh tế

Gỡ xong pháp lý, Sunshine Group chuẩn bị tung hơn 20 tòa chung cư cao cấp gần kề Phú Mỹ Hưng

Kinh tế

Thị trường bất động sản TP.HCM sắp đón làn sóng nguồn cung quy mô lớn từ Sunshine Group, với hơn 20 tòa tháp của dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside vừa được tháo gỡ pháp lý. Kết hợp với gần 7.000 căn hộ biển của dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, tổng nguồn cung mà Sunshine Group chuẩn bị tung ra thị trường phía Nam lên tới hơn 30 tòa tháp với gần 13.500 căn hộ cao cấp.

Diễn biến mới nhất liên quan vụ xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị
Tin tức

Diễn biến mới nhất liên quan vụ xe đoàn công tác bị tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Trị

Tin tức

Theo lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, sau vụ xe đi cùng đoàn công tác của một Bộ bị tai nạn nghiêm trọng, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra hiện trường và chỉ ra những việc cần làm.

Quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Lai Châu Ngày Mới

Quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Lai Châu Ngày Mới

Phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn manh, cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng mang “nghĩa tình miền Trung” ra Bắc giúp đồng bào bị lũ lụt
Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng mang “nghĩa tình miền Trung” ra Bắc giúp đồng bào bị lũ lụt

Đại đoàn kết dân tộc

Đoàn công tác TP Đà Nẵng do Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao tặng mỗi tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh 1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Shark Bình bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán”: Có thể đối mặt với hình phạt nào?
Bạn đọc

Shark Bình bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán”: Có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc

Shark Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.” Vậy với hai tội danh trên, Shark Bình có thể đối mặt khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?

Người Ukraine dậy sóng đòi ông Zelensky tước quyền công dân của Thị trưởng Odessa
Thế giới

Người Ukraine dậy sóng đòi ông Zelensky tước quyền công dân của Thị trưởng Odessa

Thế giới

Kiến nghị gửi Tổng thống Ukraine yêu cầu chấm dứt quốc tịch của Thị trưởng Odessa, ông Gennady Trukhanov, đã thu được đủ 25.000 chữ ký cần thiết để được xem xét, chỉ trong chưa đầy một ngày.

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đạt đỉnh cao nhất 3 năm, xuất lộ điểm cạnh tranh mới, EuroCham nhận định
Nhà nông

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đạt đỉnh cao nhất 3 năm, xuất lộ điểm cạnh tranh mới, EuroCham nhận định

Nhà nông

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Phát triển bền vững không còn là một tiêu chí tuân thủ – mà đang trở thành động cơ cạnh tranh mới của doanh nghiệp". Theo đó, khoảng 1/4 doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã triển khai các sáng kiến xanh trong hai năm qua.

Công an Hà Nội: Shark Bình có thể còn bị khởi tố thêm nhiều tội danh, do liên quan nhiều vi phạm
Pháp luật

Công an Hà Nội: Shark Bình có thể còn bị khởi tố thêm nhiều tội danh, do liên quan nhiều vi phạm
10

Pháp luật

Đại diện PC03 Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm những hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), do ông này còn liên quan đến nhiều sai phạm.

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy
Pháp luật

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Pháp luật

Hàng chục nghìn bình nước Lavie giả được một nhóm người ở Hà Nội sản xuất từ nước máy rồi bán ra thị trường trong nhiều tháng, khiến không ít hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng mà không hay biết.

Công an Hà Nội nói gì trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội giữa Shark Bình và Phương Oanh?
Pháp luật

Công an Hà Nội nói gì trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội giữa Shark Bình và Phương Oanh?

Pháp luật

Cảnh sát cho biết hiện lực lượng chức năng chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến việc bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và vợ là diễn viên Phương Oanh đã ly hôn.

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kinh tế

Chân dung Shark Bình vừa bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
16

Kinh tế

Ông Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) được biết đến là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech. Shark Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Giá vàng hôm nay đang tăng giảm điên cuồng, vàng nhẫn lại có diễn biến lạ
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng giảm điên cuồng, vàng nhẫn lại có diễn biến lạ

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 14/10 tăng giảm điên cuồng. Sau khi tăng vọt ở phiên sáng, đến chiều giá vàng miếng SJC đảo chiều giảm mạnh nhưng vàng nhẫn vẫn băng băng đi lên.

Tìm thấy thi thể thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông ở Tây Ninh
Tin tức

Tìm thấy thi thể thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông ở Tây Ninh

Tin tức

Tập trung tìm kiếm trong đêm, lực lượng công an đã tìm tháy thi thể người thanh niên chạy vỏ lãi đâm trụ phao rơi xuống sông.

Siu Black lên chức lần 4, kể về trận ốm suýt chết khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt
Văn hóa - Giải trí

Siu Black lên chức lần 4, kể về trận ốm suýt chết khiến cả gia đình khóc cạn nước mắt

Văn hóa - Giải trí

Sau thời gian im ắng, mới đây, ca sĩ Siu Black đã hé lộ nhịp sống mới của mình khi đã vượt qua bệnh tật, nỗ lực quay lại với âm nhạc.

Người dân phản ánh “xếp hàng ảo” khi làm thủ tục đất đai, chính quyền phường ở Đà Nẵng nói gì?
Tin tức

Người dân phản ánh “xếp hàng ảo” khi làm thủ tục đất đai, chính quyền phường ở Đà Nẵng nói gì?

Tin tức

Người dân phản ánh tình trạng phải chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục đăng ký đất đai tại UBND phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), nghi có hiện tượng “bấm số ảo” để giữ lượt. Chính quyền địa phương khẳng định hệ thống bấm số hoàn toàn tự động, không có tiêu cực và đã kiến nghị tăng cường nhân lực để giảm quá tải.

Vụ Shark Bình, tạm giữ, phong tỏa tổng số khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ
Tin tức

Vụ Shark Bình, tạm giữ, phong tỏa tổng số khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ

Tin tức

Trong vụ án Shark Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô.

Mẹ ruột Ngân 98 đứng tên công ty, ký giấy tờ: Có phải chịu trách nhiệm liên đới?
Bạn đọc

Mẹ ruột Ngân 98 đứng tên công ty, ký giấy tờ: Có phải chịu trách nhiệm liên đới?

Bạn đọc

Trong vụ án Ngân 98, bị cáo khai nhờ mẹ ruột đứng tên giám đốc Công ty ZuBu và ký các giấy tờ liên quan. Doanh nghiệp này bị cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo luật sư, người đứng tên và ký giấy tờ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu chứng minh được họ biết rõ hành vi vi phạm.

Cổ vật, hiện vật cổ Champa đào khai quật ở tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là Bình Định) đẹp chả tì vết thế này đây
Nhà nông

Cổ vật, hiện vật cổ Champa đào khai quật ở tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là Bình Định) đẹp chả tì vết thế này đây

Nhà nông

Giai đoạn nghệ thuật điêu khắc Champa phát triển ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) được xem là một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ qua các bảo vật, cổ vật, hiện vật cổ khai quật khảo cổ...

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là bảo vệ người tiêu dùng, cam kết phát triển bền vững
Doanh nghiệp

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm là bảo vệ người tiêu dùng, cam kết phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Vinamilk, tại Diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm Hàng Việt” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tuần qua (ngày 9/10).

Chương trình tri ân đối tác tại Canada - Lực đẩy để PVCFC bứt phá doanh số
Kinh tế

Chương trình tri ân đối tác tại Canada - Lực đẩy để PVCFC bứt phá doanh số

Kinh tế

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng Thịnh vượng – Canada 2025” dành cho hệ thống Nhà phân phối, Đại lý và Đối tác kinh doanh xuất sắc trên toàn quốc. Đây không chỉ là sự kiện tri ân, mà còn là một bước đi trong chiến dịch tăng cường kết nối, thúc đẩy kinh doanh và mở rộng thị trường của PVCFC.

Trúc lâm Yên tử, thiền phái thuần Việt Nam có gì khác biệt với thiền phái khác?
Đông Tây - Kim Cổ

Trúc lâm Yên tử, thiền phái thuần Việt Nam có gì khác biệt với thiền phái khác?

Đông Tây - Kim Cổ

“Cư trần lạc đạo”, có nghĩa là sống giữa đời mà vẫn tu hành, không cần phải xuất gia mới đạt đạo. Đây là một tư tưởng rất riêng biệt của Thiền phái Trúc Lâm.

