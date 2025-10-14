Cổ phiếu họ Gelex tăng như 'lên đồng', nhóm trụ Vingroup cũng không cứu được đà giảm của thị truờng

Cổ phiếu họ Vingroup “gồng gánh” thị trường, nhóm bất động sản lội ngược dòng

Kết phiên giao dịch ngày 14/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 35 mã tăng giá và 54 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn.

Cổ phiếu bất động sản tăng 1,64% lên 108,4 điểm do nhóm cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồng gánh chỉ số.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản lội ngược dòng so với đà giảm của thị trường chung nhờ lực kéo chính của nhóm cổ phiếu trụ nhà Vingroup.

Cụ thể, mã VIC của Vingroup tiếp tục tăng 3,16% so với phiên giao dịch liền kề, lên 211.900 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes tăng 2,25% lên 127.000 đồng/cổ phiếu.

Thậm chí, mã VIC còn có thời điểm tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, giá sát mốc 220.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa được đẩy lên trên 844.000 tỷ đồng, khối tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng vượt mốc 20 tỷ USD.

Thông tin đáng chú ý nhất được cho là hỗ trợ đà tăng giá đến từ việc ngày 13/10, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ thực hiện công tác khảo sát, phục vụ nghiên cứu và thiết kế Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh. VinSpeed, công ty con phụ trách trụ cột Hạ tầng của Vingroup, là đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án 67 tỷ USD này.

Chỉ duy nhất mã VRE của Vincom Retail đảo chiều giảm nhẹ 0,58% xuống 42.750 đồng/cổ phiếu.

Đặc biệt, 2/3 mã này còn góp hơn 8,5 điểm tăng vào chỉ số chung ngày hôm nay.

Sắc xanh còn lan toả trong nhóm ngành từ nhiều mã lớn như: PDR +1,01%; CEO +4,83%; DIG +0,44%; HDC +2,03%;...

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trong nhóm này khi nhiều cổ phiếu lớn như BCM, KDH, KBC, DXG, NVL, NLG... bị bán mạnh, mất từ 1 đến 5% giá trị.

Sắc tím trong nhóm bất động sản còn gọi tên tân binh CRV của Bất động sản CRV (doanh nghiệp bất động sản chủ lực thuộc Hoàng Huy Group - TCH) khi tiếp tục có phiên tím trần thứ 3 liên tiếp kể từ khi chào sàn ngày 10/10.

Tại mức giá 35.650 đồng/cổ phiếu, CRV đã tăng 37,1%; vốn hóa đạt gần 24.000 tỷ đồng.

Được biết, tại thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh (ngày 1/7/2025), TCH của doanh nhân Đỗ Hữu Hạ chính là doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất trên địa bàn TP. Hải Phòng (đã bao gồm tỉnh Hải Dương cũ). Hơn 3 tháng qua, giá TCH tăng thêm gần 50% lên mức 25.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt 22.000 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu CRV kể từ khi chào sàn HoSE tới nay. Ảnh: FireAnt

Ngoài nhóm cổ phiếu bất động sản, trong nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái nhà Gelex cũng hút ánh nhìn khi tăng như "lên đồng".

Cụ thể, mã GEX và GEE cùng tăng trần, riêng GEX ghi nhận dư mua hơn 3,4 triệu cổ phiếu và khối lượng khớp lệnh bùng nổ với hơn 50 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 tới nay.

Diễn biến nhóm cổ phiếu công nghiệp. Ảnh: Vietstock

VN-Index 'tuột tay' mốc 1.800 điểm

Sau nhiều phiên tăng ấn tượng, VN-Index bất ngờ quay đầu giảm giá cuối phiên hôm nay, mất điểm ngay trước ngưỡng kỳ vọng 1.800 điểm. Dòng tiền đổ vào thị trường nghiêng về chốt lời ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Vào cuối phiên chiều, dòng tiền trên thị trường chuyển hướng tiêu cực khi lực bán áp đảo. Số mã giảm giá cao gấp hơn ba lần số mã tăng.

Chốt phiên, VN-Index mất 4,06 điểm, lùi về 1.761,06 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,02 điểm xuống 275,33 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,45 điểm lên 113,15 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường bùng nổ với giá trị giao dịch hơn 56.600 tỷ đồng, riêng sàn HoSE đạt hơn 52.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,56 tỷ cổ phiếu được sang tay. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào bên bán, với 256 mã giảm giá trên HoSE, trong khi chỉ có 76 mã tăng.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10. Ảnh: Vietstock

Nhóm vật liệu xây dựng như HPG, NKG, DCM, HSG... bị bán mạnh, đồng loạt mất trên 2% giá trị. Các nhóm ngành còn lại phần lớn đóng cửa trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh trên cả ba sàn với tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT dẫn đầu danh sách bị rút vốn với 336 tỷ đồng, theo sau là SSI -272 tỷ đồng, VRE -221 tỷ đồng, KDH -194 tỷ đồng, HPG -192 tỷ đồng, HDB -188 tỷ đồng, cùng nhiều mã khác như DXG, MSN, BID, MBB cũng bị bán ròng hơn 100 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VHM được khối ngoại gom mạnh nhất với giá trị 363,6 tỷ đồng, tiếp đến là VIC +215 tỷ đồng, VCB +128 tỷ đồng. Một số mã khác như VIX, PDR, DIG cũng được mua vào nhưng giá trị ở mức thấp.