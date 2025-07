Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (Vi ngộ)

Chiều 30/6/2025, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”, sinh năm 1981, ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án hình sự, đảm bảo không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo công an tỉnh Thanh Hóa, các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và các đối tượng khác để điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Qua đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Vi và các đối tượng liên quan đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Trung tá Đinh Việt Tiến - Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0915.142.165) để được giải quyết.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục mở rộng, điều tra vụ việc.