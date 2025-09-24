Là người thích ăn rau xào nên nghe giới thiệu về món rau ráng xào tỏi, tôi rất thích và có chút hiếu kỳ, bởi lần đầu nghe tên món rau ráng.

Rừng dừa nước Tịnh Khê, ở xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được ví như “miền Tây” thu nhỏ. Dọc theo hai bên dòng sông Kinh, ngoài rừng dừa bát ngát, còn có nhiều loại cây cỏ hoang dại, trong đó có cây rau ráng.

Thoạt đầu, tôi cũng không biết là loài cây gì, mà sao cứ mọc tua tủa vươn lên chen nhau hứng ánh nắng.

Tôi quơ tay ngắt một ngọn ráng chìa bên chiếc xuống nhỏ thì nghe các bạn trong Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê giới thiệu đó là rau ráng.

Cây rau ráng mọc nhiều ở vùng đất nước lợ ven sông Kinh, nơi có thủy triều lên xuống theo chu kỳ hằng ngày nên rất phù hợp để cây rau ráng phát triển xanh tươi quanh năm.

Rau rạng xào tỏi, một trong các món đặc sản dân giã, lạ miệng ở vùng quê Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với món canh cá ngạnh nấu khế chua, ram tôm đất, rau rạng xào tỏi là món được du khách ưa thích.

Trong kháng chiến chống Mỹ, khi bộ đội, du kích và người dân Tịnh Khê trú ngụ trong rừng dừa nước cũng nhờ cây rau ráng mà sống được qua các đợt địch càn.

Vì rau ráng không chỉ ăn cứu đói mà còn dùng để nhai đắp vào vết thương cho cầm máu, sát trùng, trị muỗi đốt.

Sau chuyến tham quan rừng dừa nước, chúng tôi thật bất ngờ khi trong bữa cơm trưa tại nhà anh Phạm Văn Phường, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê có toàn những món ăn dân dã của người dân Tịnh Khê như: Rạm rang me, ram tôm đất, bánh xèo tôm, cá ngạnh nấu canh khế chua và lạ nhất là món rau ráng xào tỏi.

Rau ráng là món rau dân dã thường có trong mâm cơm gia đình người Tịnh Khê. Bởi vì món rau ráng quá quen thuộc với đời sống thường nhật nên người dân Tịnh Khê nói với nhau nghe rất thú vị, ngắn gọn như câu: “Nay ăn gì?”, đáp lại là “cơm - ráng thôi”, tức là ăn sao cũng được, chỉ cơm trắng và rau ráng là đủ bữa.

Theo: Báo Quảng