UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm xung yếu phòng, chống thiên tai năm 2025.

Hà Nội còn 5 trọng điểm xung yếu

Theo Quyết định, trên cơ sở “Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước lũ năm 2025 - TP Hà Nội”; qua kiểm tra, đánh giá và quá trình theo dõi, quản lý cũng như thực tế xử lý sự cố đê điều trong các mùa lũ trên các tuyến đê Thành phố, xác định còn 5 trọng điểm xung yếu cấp TP trong công tác phòng chống lụt bão năm 2025.

Đối với trọng điểm xung yếu đê, kè Xuân Canh - Cống Long Tửu, tương ứng K0+000 ÷ K2+000 đê tả Đuống huyện Đông Anh: Hiện tượng sạt trượt xảy ra tại chân và mái kè Xuân Canh uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đê, phải xử lý tích cực và khẩn trương bằng biện pháp thả đá rời kết hợp rọ đá gia cố khu vực bị sạt trượt, với chiều dài 30m, làm giảm đến mức thấp nhất sự phát triển của sự cố. Việc xử lý phải hoàn thành trong 24 giờ liên tục.

Cụ thể: Phân luồng giao thông, cấm các phương tiện giao thông đi trên đê khu vực xảy ra sự cố; kết hợp cơ giới và thủ công. Máy xúc đứng trên xà lan tự hành sử dụng để vận chuyển đá xuống vị trí xử lý, nhân công để chuyển đá và buộc rọ; thả rọ đá hộ chân rộng 5,0m xếp thành 3 hàng ... Đồng thời huy động lực lượng 270 người bao gồm lực lượng xung kích I xã Xuân Canh, xã Đông Hội và lực lượng Quân đội tham gia cứu hộ đê điều.

Hiện tại cống Long Tửu là công trình đầu mối của hệ thống Bắc Đuống, nằm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Khi nhận được thông tin phát hiện sự cố: Cán bộ công an xã được huy động làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trước, trong và sau xử lý; các Chủ tịch UBND xã, Trưởng Tiểu khu, các Tiểu ban được huy động đến hiện trường chịu trách nhiệm đôn đốc lực lượng của đơn vị mình làm các công việc được giao thi công và lo hậu cần cho đơn vị, nhắc nhở an toàn lao động ở đơn vị mình.

Tại cống Long Tửu: Phương án 1: Vệ sinh phần bùn đất tại khu vực mạch sủi. Dùng bao tải cát, sỏi, đá dăm thi công tầng lọc ngược. Tầng lọc ngược này có đường kính bao quanh lỗ phụt 2,50 m; chiều dày mỗi lớp vật liệu từ 0,40 ÷ 0,50 m;

Phương án 2: Dùng ống thép có chiều cao hơn mực nước hạ lưu cống từ 0,30 ÷ 0,50 m đặt vào khu vực sự cố. Thi công tầng lọc ngược cát, sỏi, đá dăm mỗi lớp dày 0,35 m, trước khi thi công lớp lọc phải chuẩn bị vật liệu để phân tán dòng chảy và tránh hiện tượng tắc khi cho vật liệu lọc xuống. Huy động 55 người là lực lượng xung kích tại chỗ 02 xã Xuân Canh và Đông Hội.

Đối với trọng điểm xung yếu cống Liên Mạc: Thông báo cho dân trong khu vực biết triển khai phương án điều tiết cống ĐTHL Liên Mạc để dâng mực nước hạ lưu cống Liên Mạc lên từ (+7,0)m ÷ (+10,0)m lúc này cột nước chênh lệch thượng, hạ lưu cống Liên Mạc ≤ 3,5 m;

Cùng với đó dùng cần cẩu đứng trên cầu hạ phai thép và rọ đá vào thượng, hạ lưu cửa cống bị kẹt có kết hợp xà lan hỗ trợ phía thượng lưu do sàn (+8,2)m đã bị ngập; hoành triệt cửa van bằng bao tải đất phía thượng, hạ lưu hoành triệt đến cao trình (+8,2)m; vận hành cống ĐTHL Liên Mạc để tiêu nước rò rỉ chảy qua cửa van bị hoành triệt và đảm bảo mực nước hạ lưu cống Liên Mạc theo yêu cầu. Ban Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm huy động 100 nhân lực.



Trạm bơm, cống Liên Mạc 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đối với trọng điểm xung yếu cống Cẩm Đình: Khi phát hiện sự cố báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Phúc Thọ để bố trí chuẩn bị lực lượng xung kích và vật tư, phương tiện của địa phương.

Song song với đó thực hiện xử lý: Đắp đập phía thượng lưu cách cống 100 m sau đó làm giảm áp lực thấm hạ lưu; hoành triệt cống; làm tầng lọc ngược tại vị trí lỗ phụt để giữ lại những hạt bùn, cát đùn ra. Huy động 100 người là lực lượng xung kích của xã Xuân Đình.

Ngoài ra, cần sẵn sàng Phương sơ tán người và tài sản, đảm bảo an toàn cho nhân dân của 11 xã thuộc 2 huyện Phúc Thọ và Đan Phượng trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với trọng điểm xung yếu số 4: Tương ứng từ K22+500 đến K26+000, đặc biệt đoạn đê, cống Tân Hưng - Cẩm Hà tương ứng K24+950-K25+300 đê hữu Cầu, xã Tân Hưng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn.

Tại đây, kiểm tra xác định vị trí kích thước từng lỗ sủi và đánh dấu, cắm cừ khoanh vùng lỗ sủi tập trung, lấy rơm rạ rải đều lên tấm phên dầy 10-15cm, dùng thanh tre làm nẹp buộc chặt vào tấm phên thành tấm phên rơm rạ, sau đó trải đều lên bãi sủi phần rơm rạ xuống dưới tiếp theo là lớp bao tải cát thô, lớp bao tải sỏi, lớp bao tải đá dăm.

Trường hợp bãi sủi trên nền ít bùn, lớp bùn mỏng dưới 10cm, bỏ trực tiếp bao tải cát dùng như trên mà không cần lót tấm phên rơm rạ xuống dưới. Huy động 165 người là lực lượng xung kích tập trung và lực lượng quân đội hiệp đồng.



Trọng điểm xung yếu số 5: Cụm công trình cống qua đê Yên Sở, tương ứng K78+078 và K78+108 đê hữu Hồng - Quận Hoàng Mai: Ngay khi phát hiện sự cố mạch sủi ở phía trên đỉnh cống, tiến hành quây bờ bao có vòng trong cách lỗ phụt 0,5m, đầu tiên là lớp bao tải cát thô 40cm tiếp đến là bao tải sỏi 20cm, đá dăm 20 cm.

Cùng với đó, bắc máng dẫn nước đổ ra xa bờ bao. Độ cao bờ bao phải cao hơn mực nước trong lỗ phụt. Trường hợp độ sâu mực nước trên 1m cần mở rộng độ dày của bờ bao tương ứng để đảm bảo ổn định của bờ....

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ra lệnh huy động phương tiện, nhân lực và vật tư để xử lý sự cố. Phó Chủ tịch UBND quận, trực tiếp chỉ đạo xử lý: Chỉ huy, điều hành chung việc xử lý. Hạt trưởng Hạt Quản lý đê số 5: Hướng dẫn kỹ thuật xử lý. Chủ tịch UBND phường Yên Sở được huy động đến hiện trường chịu trách nhiệm đôn đốc lực lượng của đơn vị mình làm các công việc được giao thi công và lo hậu cần cho đơn vị, nhắc nhở an toàn lao động ở đơn vị mình.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Quyết định cũng nêu rõ, về xây dựng phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm xung yếu cấp huyện gồm: Phương án hộ đê toàn tuyến và phương án ứng phó lũ vượt tần suất thiết kế.

UBND TP giao Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện đảm bảo thực hiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ quận, huyện, thị xã phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai khi vượt quá khả năng của các địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm xung yếu phòng, chống thiên tai năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế; căn cứ phương án dự kiến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP, chủ động rà soát đặc điểm tình hình đê điều theo phương án tổ chức mới để cập nhật.

UBND quận, huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời mọi diễn biến sự cố, thiên tai trên địa bàn; chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo an toàn đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Huy động, sử dụng nguồn lực tại chỗ của địa phương, đơn vị trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền để sẵn sàng triển khai phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm xung yếu phòng, chống thiên tai năm 2025; kịp thời đề xuất, báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP, UBND TP.