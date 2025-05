Nhà nông

Nhà nông

Sáp nhập tỉnh An Giang, Kiên Giang sẽ hình thành một vùng đất với huyền thoại về rắn hổ mây-loài rắn độc khổng lồ. Tháng 5/2019, một cặp rắn hổ mây khổng lồ (rắn hổ mang chúa) tình cờ được phát hiện ở khu vực núi Cấm, vùng Bảy Núi thuộc đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Kể từ đây, loài rắn hổ cực độc, cực kỳ quý hiếm này đã "bước ra từ lời đồn".