Con động vật quái ác bò chậm như sên ham nhai lúa non ở Nghệ An, dân bày đủ cách diệt trừ mà không xuể

Năm nay, ốc bươu vàng (con động vật quái ác, sinh vật ngoại lai) phát triển mạnh trên các cánh đồng lúa non ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An (Kim Liên trước kia là một xã thuộc huyện Nam Đàn). Ốc bươu vàng thích ăn lúa non vì thế gây hại cho mùa màng. Trên các cánh đồng, nông dân bắt cả tấn ốc bươu vàng nhưng vẫn không hết.