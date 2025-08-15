Con trai tỷ phú Mỹ công khai ngoại tình với bảo mẫu

Theo hồ sơ tòa án quận Albemarle được công bố ngày 11/08, Peter Goodwin, 40 tuổi, con trai của doanh nhân William Goodwin, đã thông báo với vợ là bà Cara Goodwin rằng muốn ly hôn ngay trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2023. Thời điểm đó, bà Cara đang bế đứa con út mới 4 tháng tuổi và ngồi đối diện chồng. Sau khi nói ra ý định ly hôn, Peter rời khỏi nhà trong tình trạng mất kiểm soát, chửi bới và gây tổn thương tinh thần cho cả vợ lẫn ba đứa con còn lại.

Sáu ngày sau, Peter xuất hiện cùng người tình Annette Lombard – cựu bảo mẫu của gia đình – tại khách sạn Four Seasons ở bang Florida. Cặp đôi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau ở nhiều địa điểm khác nhau, từ Jackson Hole (Wyoming) đến căn biệt thự tại Palm Beach vốn thuộc tài sản chung của vợ chồng Peter.

Annette Lombard, tình trẻ và cựu bảo mẫu các con của Peter Goodwin. IG.

Annette Lombard, sinh năm 1996, bắt đầu làm việc cho gia đình Goodwin từ năm 2019 khi mới 21 tuổi. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên Đại học Virginia. Trong năm 2020, Annette sống cùng vợ chồng Peter và hỗ trợ chăm sóc bốn đứa trẻ trong giai đoạn dịch bệnh. Mối quan hệ thân thiết giữa Lombard và các con được mô tả “như chị em ruột” trong hồ sơ tòa án.

Năm 2020, Peter tuyển Annette làm việc tại văn phòng và sau đó nhanh chóng thăng chức cho cô lên vị trí phó chủ tịch công ty. Theo lời bà Cara, kể từ thời điểm đó, bà đã cảm thấy không thoải mái với mức độ gần gũi bất thường giữa chồng và Lombard nhưng Peter từ chối lắng nghe.

Cuộc hôn nhân giữa Peter và Cara Goodwin bắt đầu từ năm 2014 và kéo dài gần một thập kỷ. Cặp đôi có bốn người con, gồm hai gái (2 tuổi và 9 tuổi) và hai trai (5 tuổi và 7 tuổi). Trước khi kết hôn, hai người đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Tuy nhiên, việc Peter công khai ngoại tình và đưa người tình mới xen vào cuộc sống gia đình khiến vụ ly hôn trở nên phức tạp hơn về mặt pháp lý và truyền thông.

Trong đơn phản tố, bà Cara – hiện có hơn 135.000 người theo dõi trên Instagram và là bác sĩ tâm lý lâm sàng – yêu cầu chia đôi tài sản chung, trợ cấp nuôi con, cũng như yêu cầu ông Peter chi trả 500.000 USD phí luật sư và chi phí thuê chuyên gia phục vụ cho vụ kiện tụng.

Theo các nguồn tin, ông William Goodwin – cha của Peter – là một trong những nhà tài phiệt nổi bật tại bang Virginia. Ông từng lãnh đạo các quỹ đầu tư lớn như CCA Industries và Riverstone Group, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao như sân golf Kiawah Island tại South Carolina và khách sạn Jefferson ở Richmond. Ngoài hoạt động kinh doanh, ông William còn nổi bật với nhiều đóng góp cho nghiên cứu ung thư và giáo dục. Ông từng được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Đại học Virginia bởi ông George Allen và ông Bob McDonnell – hai cựu Thống đốc bang.

