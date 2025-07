Huế: 17 trường hợp mắc liên cầu lợn trong 3 tuần, 1 người tử vong

Bệnh nhân mắc liên cầu lợn ở Huế tăng đột biến

Ngày 7/7, theo tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị ghi nhận điều trị cho 30 trường hợp dương tính với liên cầu khuẩn Streptococcus Suis (khuẩn liên cầu lợn).

Đặc biệt, tính từ giữa tháng 6/2025 đến nay, số ca bệnh mắc liên cầu lợn nhập viện tăng đột biến với 17 ca. Tất cả 30 ca bệnh mắc liên cầu lợn đều là người dân trú trên địa bàn TP.Huế.

Lực lượng y tế TP.Huế xử lý môi trường để phòng bệnh liên cầu lợn.

Trong số 17 ca bệnh, có trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng và đã tử vong. Đó là trường hợp anh B.V.C (50 tuổi, trú phường Thuận Hóa, TP.Huế).

Tối 1/7, sau khi đi làm về, anh C bị sốt và uống thuốc hạ sốt có đỡ. Trưa ngày 2/7, anh C thấy mệt nên được người nhà đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế khám. Đến chiều cùng ngày, anh C tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với khuẩn liên cầu lợn.

Hiện nhiều trường hợp mắc liên cầu lợn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bệnh nặng. Như các trường hợp ông T.K (71 tuổi, trú phường Thuận An, TP.Huế), ông Đ.D (71 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP.Huế)...

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, tình hình bệnh liên cầu lợn năm nay diễn biến phức tạp, đáng lo ngại hơn hẳn mọi năm khi một số ca không rõ yếu tố dịch tễ, chưa xác định có tiếp xúc với lợn sống hoặc thực phẩm chế biến từ lợn không đảm bảo vệ sinh.

Nữ bệnh nhân Đ.T.T.L (36 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP.Huế) nhập viện tối 29/6 với triệu chứng sốt liên tục, sau đó hôn mê và được chuyển đến Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Huế. Người nhà chị L cho biết không rõ nguyên nhân chị này bị lây nhiễm bệnh liên cầu lợn.

Hay như trường hợp bệnh nhân N.T.H.V (50 tuổi, kinh doanh quán cơm, trú phường Hương An, TP.Huế) cho biết, bản thân không tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn hay lợn sống nhưng vẫn có kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn...

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, để tránh mắc bệnh liên cầu lợn, người dân cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi kéo dài để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.