Công an Bình Thuận khám xét quán bar Paris Night nổi tiếng ở Phan Thiết, phát hiện hơn 40 nam, nữ phê ma túy

Ổ ma túy núp bóng vũ trường

Thông tin ban đầu cho biết, quán bar Paris Night thời gian qua là điểm lui tới của những đới tượng nghiện, núp bóng dưới danh nghĩa vũ trường.

Qua nắm bắt tình hình nên Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động khoảng 300 chiến sỹ, tối 1/5 Công an đã bất ngờ xuất hiện và thực hiện lệnh khám xét theo chỉ đạo của Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Trực tiếp chỉ huy khám xét là Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận. Ảnh: CABT

Các lực lượng tham gia khám xét là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng an ninh cùng nhiều lực lượng khác cũng được điều động để hỗ trợ.

Phương án triển khai được xây dựng kỹ càng, đảm bảo yếu tố bất ngờ, khống chế nhanh gọn và tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Hơn 300 cảnh sát được chia làm 3 mũi bao vây toàn bộ vũ trường khống chế 154 khách đang say sưa trong tiếng nhạc. Sau đó, công tác khám xét bắt đầu từ 23 giờ ngày 1/5 kéo dài đến sáng 2/5.

Công an Bình Thuận khám xét nhà chủ quán bar Paris Night. Ảnh: CABT

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý với 35 đối tượng tại 5 bàn vip của quán bar này.

Qua test nhanh ma túy đối với 154 người có mặt trong quán bar, có đến 42 người dương tính với chất ma túy (gồm 1 chủ quán, 4 nhân viên và 37 khách).

Trong số đó, có nhiều thanh niên từ nhiều địa phương khác tụ tập về Phan Thiết để tham gia "bay lắc", sử dụng chất kích thích và tìm kiếm "trải nghiệm cảm giác mạnh".

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như ma túy tổng hợp, dụng cụ sử dụng ma túy, sổ sách hoạt động kinh doanh, camera giám sát, điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Các nhóm thanh niên có tiền án, tiền sự

Theo tìm hiểu của cơ quan chức năng, từ 1/3 đến nay, quán bar này có dấu hiệu hoạt động trở nên lộng hành, công khai và liều lĩnh hơn, thường xuyên mở cửa từ tối đến rạng sáng, tập trung số lượng lớn thanh niên, tổ chức các “đêm nhạc”, DJ, tiệc sinh nhật và các hoạt động dễ phát sinh tệ nạn.

Công an Bình Thuận khám xét quán bar Paris Night nổi tiếng ở Phan Thiết. Ảnh: CABT

Đặc biệt, qua công tác trinh sát, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một số đối tượng cầm đầu hoạt động bên trong có liên hệ với các nhóm thanh niên có tiền án, tiền sự, có biểu hiện tổ chức hoặc tiếp tay cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi khống chế và lập biên bản hiện trường, các lực lượng đã tiến hành phân loại các đối tượng dương tính với ma túy, thu thập lời khai, xác minh nhân thân và điều tra hành vi có dấu hiệu tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, toàn bộ hồ sơ pháp lý hoạt động của cơ sở cũng đang được rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành. Cơ quan công an không loại trừ khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người quản lý hoặc chủ cơ sở nếu đủ dấu hiệu vi phạm.

Công an Bình Thuận khám xét quán bar Paris Night nổi tiếng ở Phan Thiết. Ảnh: CABT

Nguồn tin cho biết, để được đặt bàn VIP vào khu vực trung tâm phải là khách quen, đối với những khách lạ, nếu có nhu cầu đặt bàn VIP thường chúng không nhận, mà bố trí tại khu vực khác bên ngoài.

Tại đây, bên cạnh camera giám sát, nhóm thuộc hạ của chủ quán phân công bảo vệ tìm cách dò la, tiếp chuyện, tìm hiểu, nếu thấy an toàn thì mới được chuyển bàn vào khu vực bên trong. Để đối phó với pháp luật, nhóm này còn thực hiện ký cam kết chống ma túy, công khai tổ chức test nhân viên định kỳ để tạo vỏ bọc hợp pháp.