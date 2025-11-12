Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Sáng 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, trong buổi chiều 11/11, gần 3.000 hồ sơ đăng ký xe và giấy phép lái xe của người dân Hà Nội đã được cập nhật qua ứng dụng iHanoi.

Đây là kết quả bước đầu của kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông, cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Cụ thể, trong 5 giờ triển khai, hệ thống ghi nhận hơn 1.000 hồ sơ liên quan đến giấy phép lái xe và hơn 1.000 hồ sơ tương tự với đăng ký xe.

Trong 4 giờ triển khai, hệ thống iHanoi đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ đăng ký xe và giấy phép lái xe của người dân. Ảnh minh họa.

Phòng CSGT cho biết, kết quả này thể hiện sự hưởng ứng tích cực của người dân với chủ trương chuyển đổi số, đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc hiện đại hóa quản lý dữ liệu, phục vụ cải cách hành chính và đảm bảo an toàn giao thông.

Ở giai đoạn đầu, công an tập trung rà soát các trường hợp còn sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy, đồng thời hướng dẫn người dân chuyển sang bản điện tử hoặc thẻ PET để thuận tiện tra cứu, quản lý.

Người dân có thể khai báo dữ liệu qua ứng dụng iHanoi bằng cách đăng nhập bằng số điện thoại hoặc qua VNeID, chọn mục “Làm sạch dữ liệu”, sau đó nhập thông tin “Giấy phép lái xe” và “Đăng ký xe”, tải ảnh căn cước cùng giấy tờ liên quan. Ứng dụng cũng cho phép khai báo hộ người khác. Trường hợp cần hỗ trợ, công dân có thể liên hệ trực tiếp công an xã, phường.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết việc làm sạch dữ liệu giúp người dân thuận lợi hơn trong các thủ tục hành chính, đặc biệt với phương tiện chưa sang tên, chuyển chủ. “Thông tin cá nhân của người dân khi khai báo qua iHanoi được bảo mật tuyệt đối”, ông Mẽ khẳng định.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cũng đã tập huấn cho lực lượng cảnh sát khu vực tại 126 xã, phường, chuẩn bị cho chiến dịch tổng rà soát dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, cho biết toàn lực lượng đang xử lý gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe. “Ứng dụng công nghệ qua nền tảng iHanoi giúp giảm khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn, đồng thời tăng độ chính xác nhờ đối soát dữ liệu với hệ thống của Cục CSGT”, Thiếu tướng Ky nói.

Kế hoạch cao điểm được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tuyên truyền, vận động người dân tự khai báo thông tin; Giai đoạn sau, các đơn vị chuyên môn sẽ đồng bộ dữ liệu lên hệ thống chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số lĩnh vực giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phương pháp thu thập và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.