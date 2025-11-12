Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Quyết định của UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước đảm bảo chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng.

Công trình này cũng sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự án cũng nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Reso, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.



Tổng mức vốn dự án khoảng 869 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong quý III/2026, trong đó hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Ảnh: Hoàng Thành.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố là đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình và là chủ đầu tư dự án.

Chính quyền Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư rà soát chi tiết các hạng mục dự kiến để có phương án xử lý cho phù hợp trong trường hợp dự án đầu tư khẩn cấp này có khối lượng trùng lặp với dự án, công trình khác đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ đầu tư công khẩn cấp theo dự án này, đảm bảo không trùng lặp khối lượng, không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô được yêu cầu tổ chức thực hiện giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng và tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Mưa lớn gây mưa ngập ở đường Võ Chí Công, TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Thành

Cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn gây ngập úng diện rộng, trong đó các khu vực Ecohome, Ngoại Giao đoàn, tây Hồ Tây có một số điểm bị ngập sâu và kéo dài. Một trong những giải pháp thành phố đưa ra là xây dựng các hồ chứa, song đang chậm triển khai như hồ Xuân Đỉnh (khoảng 5 ha), hồ Cổ Nhuế 1 (10 ha), hồ Cổ Nhuế 2 (9,8ha), hồ thuộc khu đô thị thành phố giao lưu (5 ha), hồ Liên Mạc 1 (13 ha), hồ Thụy Phương 2 (14,5 ha)...

Mới đây, TP Hà Nội thông báo dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

Theo đó, Hà Nội sẽ lấy từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo hướng: Từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện tại), tới khu đô thị Tây Hồ Tây - vành đai 2,5 - đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch. Theo cách này, chiều dài từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống hiện nay.



Sông Tô Lịch vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.



Gần đây, TP Hà Nội cũng đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ; nghiên cứu dự án xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch, hướng tới hồi sinh dòng sông.