Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng

Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Một trong những nội dung nhận được sự nhiều quan tâm là quy định về quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng và tinh trùng của phạm nhân.



Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại phiên thảo luận sáng 12/11. Ảnh: Media Quốc hội

Góp ý về dự án luật, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (đoàn TP.HCM) nhận định, đây là một quy định nhân văn, nhân đạo, thể hiện nguyện vọng cống hiến của phạm nhân.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra tính nhạy cảm của vấn đề khi chủ thể là người đang thi hành án, một đối tượng rất đặc biệt, trong khi các tác động về xã hội, pháp lý chưa được đánh giá đầy đủ.

Do đó, đại biểu đề nghị trước mắt chỉ nên cho phép phạm nhân hiến mô, tạng cho người thân thích, đi kèm các điều kiện hết sức chặt chẽ như tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, đủ điều kiện sức khỏe và có thời hạn thi hành án phạt tù còn lại từ 5 năm trở xuống.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: Media Quốc hội

Về vấn đề xếp loại chấp hành án phạt tù, đại biểu Sang đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, coi việc khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra là một tiêu chí quan trọng để xếp loại.

Theo ông, điều này vừa đánh giá được ý thức của phạm nhân, vừa đảm bảo quyền lợi được bồi thường cho người bị hại, đồng thời khuyến khích họ sửa chữa lỗi lầm.

Đối với chế độ gặp, nhận quà của phạm nhân, ông cho rằng nên giữ quy định cho phép thân nhân gửi quà trực tiếp qua trại giam thay vì chỉ giới hạn qua đường bưu chính, ngân hàng như dự thảo.

Đại biểu lý giải, việc này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn, phù hợp với thực tiễn của nhiều gia đình khó khăn, và các cơ sở giam giữ hoàn toàn có đủ khả năng kiểm soát an ninh với công nghệ hiện nay.



Cùng quan điểm về quyền hiến mô, tạng, đại biểu Huỳnh Thanh Phương (đoàn Tây Ninh) cho rằng đây là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm, nên cân nhắc chưa đưa vào luật nếu chưa có đánh giá toàn diện.

"Đối tượng hiến mô, bộ phận cơ thể người trong trường hợp này hết sức đặc biệt, là phạm nhân, người đang chấp hành án, rất nhạy cảm. Cho nên nếu chỉ đưa vào luật để đảm bảo đầy đủ quyền con người mà chưa có đánh giá toàn diện thì trước mắt nên cân nhắc, chưa nên đưa vào. Còn nếu vẫn giữ như dự thảo thì tôi đề nghị nên đánh giá chặt chẽ thêm các điều kiện khác", ông Phương nói.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương. Ảnh: Media Quốc hội

Về tổ chức lao động cho phạm nhân, đại biểu Phương đánh giá cao quy định mới cho phép tổ chức lao động ngoài trại giam, cho rằng điều này sẽ huy động sức mạnh xã hội, giúp phạm nhân rèn luyện kỹ năng và dễ tái hòa nhập cộng đồng hơn.

Ông đề nghị Chính phủ có quy định chi tiết để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực thi.

Đại biểu cũng nêu lên một số vướng mắc trong thi hành án hình sự ngoài cộng đồng.

Cụ thể, ông đề nghị bổ sung quy định việc công an cấp xã đồng ý hay không đồng ý cho người hưởng án treo, cải tạo không giam giữ vắng mặt tại nơi cư trú đều phải thể hiện bằng văn bản.

Ông cũng chỉ ra lỗ hổng pháp lý khi người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú sau khi tòa tuyên án nhưng trước khi có quyết định thi hành án và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tòa án trong trường hợp này.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị dự thảo luật làm rõ đối tượng phải thực hiện lao động công ích khi không có việc làm trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ, liệu có phải chỉ áp dụng cho những trường hợp bị khấu trừ thu nhập hay không.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, vấn đề phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể người là rất cần thiết, quy định như vậy rất nhân văn.

Song đại biểu cũng cho rằng vấn đề này cần quy định chặt chẽ. “Chỉ được hiến mô không vì lợi nhuận vì mặt kinh tế, những người được nhận hiến mô là những người thân, thân nhân trong dòng tộc của người được hiến mô”, ông Hoà nói và theo ông quy định như vậy phải có điều kiện kèm theo rất chặt chẽ, tránh phát sinh thủ tục pháp lý sau này.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Hoà cũng lưu ý với phạm nhân hiến mô cũng cần phải được khám sức khoẻ xem sức khoẻ có tốt hay không, có hiến được hay không, tránh hiến xong lại suy dinh dưỡng, bệnh năng sẽ là gánh nặng cho chính bản thân, gia đình, xã hội.

“Do đó, phải có quy định, điều kiện cụ thể và phải được sự giám định pháp y của đội ngũ y tế. Đó thì lúc đó mới đồng ý cho hiến mô”, ông Hoà nêu ý kiến.

Về vấn đề hiến tặng tinh trùng, lưu trữ tinh trùng, đại biểu cho rằng đây là vấn đề rất khó khăn, không phải việc hiến nào cũng có thể thực hiện ngay. Ví dụ, hiến mô, tạng hay thận có thể tiến hành ngay, nhưng hiến tinh trùng, trứng lại khác, cần lưu trữ trong thời gian dài, đòi hỏi quy trình xử lý khoa học và kỹ thuật phức tạp.

Do đó, đại biểu cho rằng với trường hợp hiến và lưu trữ tinh trùng, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để bảo đảm an toàn tuyệt đối và làm rõ vấn đề chi phí, trách nhiệm nếu xảy ra hư hao, mất mát. Vì vậy, đại biểu đề nghị chưa nên quy định cho phép lưu trữ trứng, tinh trùng trong Luật do tính phức tạp.

Một nội dung khác được đại biểu Hòa rất đồng tình là quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân.

Ông cho rằng đây là quy định rất tốt, vừa có lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc truy tìm, giám sát phạm nhân trốn trại, vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho chính người chấp hành án sau khi tái hòa nhập cộng đồng mà không cần làm lại thủ tục.