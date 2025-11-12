Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ tư, ngày 12/11/2025 10:28 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 12/11/2025 10:28 GMT+7
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Sáng 12/11, tại phiên thảo luận ở hội trường, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc xây dựng hai dự án luật này nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ chế thi hành án hình sự và tạm giữ, tạm giam.

Mục tiêu là đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng

Về vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và lưu trữ tinh trùng, trứng của phạm nhân, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật.

Theo đó, phạm nhân có thể được hiến mô, tạng nếu đáp ứng đủ các điều kiện khắt khe như: tự nguyện, đủ sức khỏe để hiến và tiếp tục thi hành án, tự chịu các chi phí liên quan.

Quy định này dự kiến chỉ áp dụng với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng nhưng phạm tội lần đầu, thời gian chấp hành án còn dưới 3 năm và chỉ hiến cho người thân.

Đối với quyền lưu trữ trứng và tinh trùng của phạm nhân, người đứng đầu ngành công an khái quát một số ý kiến đại biểu cho rằng đây là quy định nhân văn, tiến bộ nhưng lại thiếu tính khả thi.

"Một số ý kiến đại biểu cho rằng quy định này mang tính nhân văn, nhân đạo, tiến bộ, nhưng không nên quy định trong luật vì thiếu tính khả thi, do việc này đòi hỏi kỹ thuật y tế cao, chi phí lớn, khó thực hiện tại các cơ sở giam giữ.

Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng đây là chính sách nhân văn. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu, chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi báo cáo Quốc hội", Đại tướng Lương Tam Quang nói

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giải trình trước Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, dự thảo luật không loại bỏ tiêu chí khắc phục hậu quả khi xét giảm án hay tha tù trước thời hạn.

Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại quá trình cải tạo hàng ngày sẽ được tách bạch. Thực tế cho thấy nhiều phạm nhân cải tạo tốt nhưng do hoàn cảnh khó khăn chưa thể bồi thường, dẫn đến chỉ được xếp loại trung bình hoặc yếu kém, điều này không công bằng và không khuyến khích họ phấn đấu.

Theo dự thảo mới, việc khắc phục hậu quả vẫn là tiêu chí bắt buộc để được xem xét hưởng khoan hồng như giảm án, đặc xá, qua đó vẫn tạo động lực để phạm nhân và gia đình tích cực thực hiện nghĩa vụ dân sự. Quy định này được cho là nhân văn, khách quan và phù hợp với thực tiễn hơn.

Đối với dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình làm rõ một số nội dung. Về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, dự thảo sẽ giao trưởng công an cấp xã trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý, theo dõi người bị áp dụng biện pháp này.

Về đề nghị bố trí buồng tạm giữ tại tất cả các đồn biên phòng, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu theo hướng cho phép các đồn biên phòng đóng quân ở nơi xa cơ sở giam giữ được tổ chức buồng tạm giữ, tránh việc bố trí tràn lan.

Vấn đề chăm sóc y tế cho người bị tạm giữ, tạm giam cũng được quy định chặt chẽ hơn, đảm bảo họ được đưa đến cơ sở y tế gần nhất khi cần thiết, đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải bố trí khu, buồng riêng để khám chữa bệnh.

Ngoài ra, việc thu thập thông tin sinh trắc học chỉ áp dụng với người chưa có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia và phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo tính khoa học, khả thi, đồng bộ với hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

