Theo thông tin từ Công an Hải Phòng hhoảng 14 giờ ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng có một số đối tượng đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Khi kiểm tra, Cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ có 2 đối tượng đang sử dụng ma tuý tại nhà của Tuấn, gồm: Nguyễn Thành Long (tên gọi khác “Tiến bịp”) sinh năm 1988, nơi ở thôn Xuân La, xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1984, trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Tiến "bịp" tại cơ quan công an. Ảnh Công an Hải Phòng

Qua điều tra, ngày 13/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực VI – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh tạm giam nêu trên.