Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, ngày 7/7, Văn Tuyên Đàn, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố (TDP) Văn Tiến, phường Hồng An, TP.Hải Phòng, cùng Bùi Đình Đạt, sinh năm 1996, trú tại TDP Lê Xá, phường Hồng An, TP.Hải Phòng và đối tượng Nhật (chưa rõ thông tin lai lịch) ở xã Tiên Lãng, rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Cổ vật thống đá có niên đại hơn 200 năm vừa được bàn giao lại cho đình Văn Cú (phường An Hải, TP.Hải Phòng) sau thời gian dài thất lạc. Ảnh: CTT phường An Hải.

Đàn điều khiển xe mô tô BKS 15MĐ1-233.41 chở Đạt, Nhật điều khiển xe mô tô chở theo 1 xe đẩy từ nhà Đàn đến đình Văn Cú, TDP Văn Cú, phường An Hải, TP.Hải Phòng.

Đến nơi, Đàn xuống mở cổng cho các đối tượng để xe mô tô tại sân đình đi vào phía cuối sân vị trí đặt 1 thống đá. Đàn dùng cách bẩy thống đá lên sau đó cùng Đạt chuyển ra phía mép sân đình, Nhật giữ xe nâng để Đạt và Đàn chuyển lên trên xe.

Do thống đá nặng, xe đẩy không kéo được nên cả 3 đi về nhà Đàn lấy 1 xe đẩy nhỏ nữa và quay lại đình Văn Cú ghép vào xe đẩy đã đặt thống đá trước đó, rồi Nhật điều khiển xe chở Đạt ngồi sau kéo đi hướng phía đường Máng Nước – tỉnh lộ 351 – quốc lộ 5 về phía An Hưng thì xe bị hỏng. Các đối tượng để xe đẩy có thống đá lại bên đường rồi đi mượn xe kéo.

Đạt và Nhật thuê được 1 xe kéo ở khu vực chợ Hỗ, Đàn về nhà lấy 1 xe kéo quay lại vị trí trước đó rồi chuyển thống đá lên xe kéo thuê được, xe đẩy bị hư hỏng đặt lên xe kéo của Đàn, sau đó cả 3 di chuyển về nhà Đàn cất giấu thống đá.

Ngày 10/7, Nhật liên hệ bán thống đá sau đó bán được 36 triệu đồng và đưa cho Đạt 7,8 triệu đồng. Tại cơ quan Công an Đàn và Đạt đã khai nhận nội dung sự việc và giao nộp tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ việc.

Theo UBND phường An Hải, thống đá tại đình Văn Cú có niên đại trên 200 năm. Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt về lịch sử – văn hóa, gắn với tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng và đời sống tâm linh lâu đời của người dân địa phương.

Ngày 11/7, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng UBND phường An Hải tổ chức bàn giao cổ vật thống đá cho đình Văn Cú.