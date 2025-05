Công an khởi tố 22 bị can ném "bom xăng", đập phá tiệm tóc trong đêm khuya

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can để điều tra, làm rõ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đây là nhóm thanh, thiếu niên thể hiện “anh chị" ngoài xã hội khi giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Nhóm đối tượng ném "bom xăng", đập phá tiệm tóc. Clip: Thiên Long

Khoảng 17 giờ ngày 23/4, nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 người đi trên 19 xe máy cầm theo dao tự chế, gậy và vỏ chai bia... nẹt pô xe trên đường, kéo đến khu vực ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên.

Công an tỉnh Long An thu giữ nhiều hung khí tự chế. Ảnh: Thiên Long

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Nhật Khang (17 tuổi) và Nguyễn Minh Triều (23 tuổi, cùng ngụ ấp 6, xã Nhị Thành). Chính lý do đó, đối tượng Khang đã gọi điện rủ rê nhóm bạn tìm nhóm chơi với Nguyễn Minh Triều để đánh.

Hai đối tượng trong nhóm gây rối đem hung khí ra cất giấu ở ngoài bờ ruộng. Ảnh: Thiên Long

Hơn 22 giờ cùng ngày, nhóm của đối tượng Khang đã chuẩn bị trước hung khí, chai xăng và khẩu trang để che biển số xe, sau đó kéo đến trước nhà Nguyễn Hữu Khánh (17 tuổi, ngụ khu vực Cầu Voi, bạn của Triều) là tiệm uốn tóc và bán cá viên chiên để “hành xử” kiểu giang hồ.



Xe máy của nhóm đối tượng sử dụng để gây rối, đập phá tài sản tiệm tóc. Ảnh: Thiên Long

Tại đây, các đối tượng đã nẹt pô xe, chửi bới, ném vỏ chai bia có chứa xăng đốt cháy vào nhà, đập phá xe bán cá viên chiên của gia đình Khánh.



Sau khi gây rối, nhóm đối tượng tiếp tục ra lộ nẹt pô xe, cầm quơ hung khí trên đường đi tìm nhóm của Triều. Tuy nhiên, bị lực lượng công an tuần tra phát hiện nên nhóm này nhanh chóng bỏ chạy, quay về nơi tập kết cất giấu tang vật rồi giải tán.

Công an điều tra, thu giữ 8 xe máy, 1 két bia chứa 16 vỏ chai bia, 7 dao tự chế, 2 kiếm Nhật.

“Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong 22 bị can đã bị khởi tố có độ tuổi từ 16 đến 22, phần lớn trú tại huyện Bến Lức, huyện Tân Trụ và huyện Thủ Thừa (cùng Long An)”, công an thông tin.