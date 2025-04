Sáng 16/4, thông tin từ UBND thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nhóm đối tượng từ nơi khác kéo đến quán lẩu dê 62 thuộc khu vực 4, thị trấn Đức Hòa gây rối, đánh nhân viên phục vụ tại đây. Một đối tượng côn đồ còn cầm dao đâm thanh niên chạy trốn bên trong quầy nấu ăn khiến người này tử vong. Công an Long An điều tra, truy xét đã bắt giữ 3 nghi phạm đưa về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào đánh nhân viên quán lẩu dê (áo xanh) tại quầy tính tiền. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13/4, quán lẩu dê 62 (khu vực 4, thị trấn Đức Hòa) lèo tèo khách đến ăn, chỉ có vài bàn gần ngoài cửa ra vào. Thời điểm này xuất hiện 3 đối tượng đi 2 xe máy đậu trước sân rồi đi thẳng vào phía trong.

Khi nhìn thấy nhân viên phục vụ đang ngồi, một đối tượng tới gần dùng tay tát mạnh trúng ngay đầu người này. Tự nhiên bị đánh, nhân viên đứng dậy tri hô.

Lúc các nhân viên khác chạy ra xem chuyện gì thì 2 đối tượng còn lại tiếp tục la lối, đồng thời xông vào cầm ghế quậy tưng bừng trong quán. Một số khách đang ăn cũng không dám phản ứng, chỉ ngồi im.

Không dừng lại, nhóm này lao thẳng vào đánh nhau tại quầy tính tiền, sau đó 1 đối tượng cầm dao xông tới chỗ nấu ăn đâm trúng vùng ngực một nhân viên quán làm nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, 3 đối tượng thoát ra sân, lên xe máy chạy đi. Nhân viên bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo chủ quán ăn, nạn nhân tên Trần Văn Trường (22 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), mới xin vào làm chưa được bao lâu đã bị đâm chết.

"Hôm qua, gia đình chúng tôi thuê xe đưa thi thể em về quê để lo hậu sự, còn đối tượng thì chờ công an xử lý”, chủ quán cho biết.

Bước đầu xác định 1 nghi can ngụ xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa), 2 nghi can còn lại ngụ xã Hòa Khánh Nam (Đức Hòa), nhưng chưa xác định được tên, tuổi cụ thể.