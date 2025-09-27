Công an kiểm tra quán bar lớn nhất Phú Quốc, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Tối 27/9, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy tại một quán bar trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Công an kiểm tra quán bar 9E Club (đường Hùng Vương, khu phố 1 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Ảnh: CACC

Theo đó, vào lúc 0h5 ngày 27/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra quán bar 9E Club (đường Hùng Vương, khu phố 1 - Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Tiến hành test nhanh những người có mặt trong quán bar, phát hiện 11 người dương tính với ma túy. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh đang có 77 người, bao gồm 51 nhân viên và 26 khách. Tiến hành test nhanh tất cả những người trên, phát hiện 8 người dương tính với chất ma túy (trong đó, có 4 người là nhân viên quán (3 nữ, 1 nam) và 4 khách nam).

Quá trình kiểm tra phát hiện nhóm khách tại bàn B5 sảnh khu B có 4 đối tượng có biểu sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra phát hiện khu vực bàn B5 nơi các đối tượng trên ngồi có 6 viên nén màu vàng (nghi vấn là chất ma túy).

Bar 9E Club là quán bar lớn nhất Phú Quốc, thu hút nhiều khách địa phương và du khách. Ảnh: CACC

Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản, tạm giữ, niêm phong tang vật theo quy định và mời các đối tượng có liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua kiểm tra, 3 đối tượng ở bàn B5 dương tính với ma túy và bước đầu thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, 9E Club là quán bar lớn nhất Phú Quốc, thu hút nhiều khách địa phương và du khách.