Ngày 1/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Sau thời gian đấu tranh chuyên án, ngày 31/5/2025 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Lực lượng chức năng kiểm tra phân bón giả, kém chất lượng.

Khám xét địa điểm sản xuất tại thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thu giữ 248,920 tấn phân bón giả, kém chất lượng; 300 tấn phân bón có chữ Trung Quốc không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp; 45,080 tấn nguyên liệu làm phân bón giả; 98.133 bao bì gồm 19 loại sản phẩm của nhiều cơ sở sản xuất phân bón và máy móc, phương tiện sản xuất, đóng bao bì phân bón giả; thu giữ 70 tấn phân bón giả trên xe đầu kéo theo sơ mi rơ moóc tải chở container đang trên đường chở đi tiêu thụ. Bước đầu, Trần Văn Huân khai nhận từ tháng 12/2024 cho đến khi bị bắt đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh miền Bắc, miền Trung hàng nghìn tấn.

Cơ sở sản xuất phân bón giả, kém chất lượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.