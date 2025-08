Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Quảng Ninh đến tham dự và chỉ đạo sự kiện. Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ ra quân.



Bên cạnh các lãnh đạo UBND và công an tỉnh, dự lễ ra quân còn có đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh. Lực lượng vũ trang bao gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự, lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Xây dựng lực lượng, hậu cần.

Tại buổi lễ, Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt nội dung, yêu cầu của Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo Kế hoạch của Công an tỉnh, tập trung cao độ triển khai các mặt công tác theo lĩnh vực, địa bàn.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân sáng 4/8.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Qua đó, các lực lượng ngành công an đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị toàn lực lượng Công an tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, đã ra lệnh cho Công an các đơn vị, địa phương, ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự.

Lãnh đạo công an tỉnh nêu quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp; thi đua lập thành tích hướng tới các hoạt động, lễ kỉ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các lực lượng ngành công an tổ chức diễu hành ra quân trong đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, thể hiện quyết tâm cao trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Bên cạnh sự kiện trên, công an các địa phương trên toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng các cấp; thi đua lập thành tích hướng tới các hoạt động, lễ kỉ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.