Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, danh hiệu thi đua cho nhiều tập thể, cá nhân Công an TP Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Công an tặng bặng khen, danh hiệu thi đua cho nhiều tập thể, cá nhân Công an TP Đà Nẵng

Sáng 4/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định và trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và “thưởng nóng” của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian qua.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” cho 9 cá nhân thuộc Công an TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký các quyết định tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi tuyển Điều tra viên và trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao các quyết định khen thưởng cho cán bộ Công an thành phố. Ảnh: CACC

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ký quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác phối hợp trinh sát, điều tra vụ án “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố”; thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2025; thành tích trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện, vi phạm pháp luật; trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích của Phòng An ninh chính trị nội bộ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng trong phối hợp đấu tranh, làm rõ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý, nhân viên của Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng) về hành vi đưa ra thông tin không đúng sự thật để lừa dối khách hàng sử dụng dịch vụ để chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng của hơn 80 bị hại trên cả nước.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao các quyết định thưởng nóng của Giám đốc Công an thành phố cho các cá nhân đơn vị trực thuộc. Ảnh: CACC

Cùng với đó, ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng phá thành công Chuyên án 425L, triệt xóa 01 nhóm 05 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất cho vay từ 10-15% trong 25 ngày, lãi suất từ 120 đến 180%/1 năm. Tính từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho 660 người trên địa bàn thành phố vay, với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Để kịp thời động viên, khen thưởng nỗ lực, thành tích của các tập thể trên, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã ký quyết định “thưởng nóng” cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng ký quyết định “thưởng nóng” cho Công an phường Hòa Cường, Công an phường Điện Bàn, Công an phường Hội An Đông, Công an phường Tam Kỳ, Công an xã Nam Phước và Công an xã Thăng An mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích trong phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn…