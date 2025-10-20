Ngày 20/10, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo lời khai ban đầu của P.T.B.N. - nam học sinh lớp 11 Trường THPT Đặng Thai Mai (người dùng dao bấm đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường) thì cả hai có mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục buổi sáng.

Ảnh chụp màn hình vụ việc.

Sau đó, lúc tan trường thì L.Q.H cùng với L.Đ.A (SN 2008) ở thôn Tiền Thôn, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá (bạn học cùng lớp với H) chặn đường, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N. Trong lúc bị truy đuổi, P.T.B.N đã rút dao bấm (mang theo người) đâm vào L.Q.H dẫn đến bị thương, tử vong.



Trường THPT Đăng Thai Mai, nơi 2 nam học sinh theo học.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ để quản lý, giáo dục học sinh, chú ý các mối quan hệ ngoài giờ học. Cần rà soát, phát hiện học sinh cá biệt, sớm nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn, đồng thời kiểm soát vật dụng các em mang theo.

Đối với học sinh, phải chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, tuyệt đối không mang hung khí, vật cấm. Khi phát hiện bạn bè có mâu thuẫn, xích mích, cần báo ngay cho người lớn, thầy cô hoặc cơ quan công an, không được cổ vũ hay tham gia đánh nhau.

Công an cũng đề nghị mọi người dân nêu cao trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, xác minh về hành vi giết người.