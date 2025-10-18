Thông tin mới về vụ học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường ở Thanh Hóa

Ngày 18/10, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hồng – Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết: "Hiện sự việc học sinh của trường xô xát dẫn đến tử vong sau giờ tan học đã được nhà trường báo cáo gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ".

Học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường THPT Đặng Thai Mai ở Thanh Hóa ngày 17/10.

“Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã trấn an học sinh. Hiện học sinh trong trường vẫn đi học bình thường. Một số học sinh liên quan đến vụ việc đang được công an phối hợp với phụ huynh thu thập thông tin, điều tra rõ nguyên nhân”, ông Nguyễn Ngọc Hồng thông tin thêm.

Theo báo cáo của Trường THPT Đặng Thai Mai, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 đến 11 giờ 35 ngày 17/10. Sau khi tan học buổi sáng, học sinh L.Q.H. (sinh năm 2008), trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Lưu Vệ), đang học lớp 12A8, đã có hẹn với em P.T.B.N. (sinh năm 2009), trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Quảng Bình), học sinh lớp 11A9. Hai em gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà, xã Quảng Bình. Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, học sinh P.T.B.N. đã dùng dao đâm vào cổ học sinh L.Q.H. Ngay khi phát hiện sự việc, L.Q.H. được các bạn và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng em đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Khi nhận được thông tin, Ban Giám hiệu, Ban Nề nếp, giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô trong trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương để nắm bắt tình hình, phối hợp cùng gia đình và Công an xã Quảng Bình giải quyết vụ việc.

Đồng thời, nhà trường đã có văn bản báo cáo gửi đến Công an xã Quảng Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thông tin sự việc và phối hợp xử lý. Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức họp khẩn nhằm chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường, đưa ra hướng giải quyết các mâu thuẫn học sinh một cách phù hợp. Giáo viên cũng triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh, ổn định tình hình học tập trong toàn trường.

