Công an thông tin 5 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh An Giang theo dõi

Theo đó, đại diện Công an tỉnh An Giang thông tin, vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cũ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang và các đơn vị có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vào ngày 14/4/2023. Đến ngày 14/4/2024, vụ án được tạm đình chỉ do chưa có kết quả trưng cầu giám định. Hiện, Công an tỉnh đang xin ý kiến liên ngành Tư pháp Trung ương.

Đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng và Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang). Ngày 15/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận Công văn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về chuyển vụ việc có dấu hiệu sai phạm tại Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa Giồng Riềng và Vĩnh Thuận. Cơ quan điều tra đã tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 15/5/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ với lý do trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả.

Vụ có dấu hiệu “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, theo đại diện Công an tỉnh An Giang, ngày 8/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) tiếp nhận kiến nghị khởi tố của UBND tỉnh An Giang đối với sai phạm có liên quan đến việc 678 trường hợp theo Kết luận thanh tra số 10/KL-UBND ngày 2/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cơ quan điều tra đã tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. Tháng 9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm đình chỉ vụ việc, do chưa có văn bản trả lời, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chưa có kết quả giám định của các cơ quan chức năng như: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính nên chưa xác định trách nhiệm có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước về đất đai bị lấn chiếm. Hiện nay, vụ việc đang tạm đình chỉ, Cơ quan điều tra sẽ phục hồi vụ việc khi có đủ căn cứ để tiếp tục kiểm tra, xác minh theo quy định.

Công an cũng thông tin, liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang. Ngày 15/5/2023, Cơ quan điều tra tiếp nhận kiến nghị Thanh tra tỉnh về việc có dấu hiệu tội phạm. Ngày 9/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó khởi tố 2 bị can. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Còn vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Kiên Giang, đại diện Công an tỉnh An Giang cũng cho biết, Công an tỉnh tiếp nhận kiến nghị khởi tố từ Thanh tra tỉnh vào ngày 21/5/2025. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung: làm rõ sai phạm quy trình về đấu thầu, chọn nhà thầu và tổ chức thi công.

Ngoài ra, tại cuộc hop giao ban báo chí, đại diện Công an tỉnh An Giang cũng thông tin về vụ việc liên quan lò đốt rác y tế. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận kiến nghị từ Thanh tra tỉnh vào ngày 19/3/2025. Cơ quan điều tra đã tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 21/7/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ với lý do trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả (trưng cầu Giám định Sở Xây dựng An Giang).